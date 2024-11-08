Наслідки обстрілів Сумщини: Пошкоджено навчальний заклад та будинки, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти ввечері, 7 листопада, атакували Охтирський район Сумщини, а також Краснопільську громаду.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу виникло загоряння в житловому секторі. Згодом рятувальники ліквідували пожежу та запобігли її подальшому поширенню.

"Через декілька годин ворожа авіація завдала удару по населеному пункту Краснопільської громади. Пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки та домогосподарства. На місце атаки оперативно прибули співробітники ДСНС та провели аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, тимчасово відновили вибиті вибуховою хвилею вікна", - йдеться в повідомленні.

Також вранці, 8 листопада, ДСНС ліквідовували пожежу в одному із населених пунктів Сумського району, яку спричинив обстріл військами РФ.

Читайте: Минулої доби рашисти вбили двох людей на Донеччині, шестеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж











