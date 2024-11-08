Минулої доби рашисти вбили двох людей на Донеччині, шестеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 7 листопада завдали ударів по 3 містах Донеччини: Кураховому, Миколаївці, Покровську, а також селищу Ямпіль, селах Миколаївка та Рівне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Дві бомби Росія спрямувала на Курахове – зафіксовано прямі влучання в багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі, пошкоджено численні будинки.

У Рівному внаслідок обстрілу із ЗРК "С-300" - 8 пошкоджених приватних осель і гараж.

Покровськ ворог атакував двічі, зокрема - бомбою "ФАБ-250" із модулем УМПК. Пошкоджено приватний будинок, гараж, колії.

Краматорський район

У Ямполі Лиманської громади 1 будинок зруйновано, декілька пошкоджено.

На місто Миколаївка росіяни скинули дві авіабомби "УМПБ Д-30 СН" - вбили 2 жінок, ще 5 цивільних осіб були поранені. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти та 4 авто.

По селу Миколаївка окупанти вгатили з РСЗВ "Град" - поранили людину, пошкодили 9 приватних будинків і заклад освіти.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

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