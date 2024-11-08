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Минулої доби рашисти вбили двох людей на Донеччині, шестеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 7 листопада завдали ударів  по 3 містах Донеччини: Кураховому, Миколаївці, Покровську, а також селищу Ямпіль, селах Миколаївка та Рівне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Дві бомби Росія спрямувала на Курахове – зафіксовано прямі влучання в багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі, пошкоджено численні будинки. 

У Рівному внаслідок обстрілу із ЗРК "С-300" - 8 пошкоджених приватних осель і гараж.

Покровськ ворог атакував двічі, зокрема - бомбою "ФАБ-250" із модулем УМПК. Пошкоджено приватний будинок, гараж, колії.

Краматорський район

У Ямполі Лиманської громади 1 будинок зруйновано, декілька пошкоджено. 

На місто Миколаївка росіяни скинули дві авіабомби "УМПБ Д-30 СН" - вбили 2 жінок, ще 5 цивільних осіб були поранені. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних будинків, заклад освіти та 4 авто.

По селу Миколаївка окупанти вгатили з РСЗВ "Град" - поранили людину, пошкодили 9 приватних будинків і заклад освіти.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У районах Донеччини, де оголошена примусова евакуація, залишаються 234 дитини

Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини

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Автор: 

обстріл (29612) Донецька область (8974)


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