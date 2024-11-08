За прошедшие сутки рашисты убили двух человек на Донетчине, еще шестеро - получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики 7 ноября нанесли удары по 3 городам Донецкой области: Курахово, Николаевке, Покровску, а также поселку Ямполь, селам Николаевка и Ровное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

Две бомбы Россия направила на Курахово - зафиксированы прямые попадания в многоэтажку и 2 админздания, повреждены многочисленные дома.

В Ровном в результате обстрела из ЗРК "С-300" - 8 поврежденных частных домов и гараж.

Покровск враг атаковал дважды, в частности - бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК. Повреждены частный дом, гараж, пути.

Краматорский район

В Ямполе Лиманской громады 1 дом разрушен, несколько повреждены.

На город Николаевка россияне сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30 СН" - убили 2 женщин, еще 5 гражданских лиц были ранены. Разрушениям подверглись 5 многоквартирных домов, учебное заведение и 4 авто.

По селу Николаевка оккупанты ударили из РСЗО "Град" - ранили человека, повредили 9 частных домов и учебное заведение.

Бахмутский район

В Северске разрушены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

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