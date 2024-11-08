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За прошедшие сутки рашисты убили двух человек на Донетчине, еще шестеро - получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики 7 ноября нанесли удары по 3 городам Донецкой области: Курахово, Николаевке, Покровску, а также поселку Ямполь, селам Николаевка и Ровное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

Две бомбы Россия направила на Курахово - зафиксированы прямые попадания в многоэтажку и 2 админздания, повреждены многочисленные дома.

В Ровном в результате обстрела из ЗРК "С-300" - 8 поврежденных частных домов и гараж.

Покровск враг атаковал дважды, в частности - бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК. Повреждены частный дом, гараж, пути.

Краматорский район

В Ямполе Лиманской громады 1 дом разрушен, несколько повреждены.

На город Николаевка россияне сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30 СН" - убили 2 женщин, еще 5 гражданских лиц были ранены. Разрушениям подверглись 5 многоквартирных домов, учебное заведение и 4 авто.

По селу Николаевка оккупанты ударили из РСЗО "Град" - ранили человека, повредили 9 частных домов и учебное заведение.

Бахмутский район

В Северске разрушены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

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Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини
Окупанти не припиняють обстрілів Донеччини

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Автор: 

обстрел (28274) Донецкая область (10147)


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