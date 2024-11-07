Оккупанты ударили по пятиэтажке в Николаевке Донецкой области: Двое погибших и пятеро раненых. ФОТО
В результате попадания одного из вражеских снарядов в пятиэтажку в Николаевке Донецкой области погибли два человека, еще пять получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"2 человека погибли и 5 ранены в результате обстрела Николаевки. Один из снарядов попал в пятиэтажку, еще 4 дома рядом получили повреждения различной степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники.
"Снова подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" - призвал председатель ОГА.
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