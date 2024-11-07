Враг активно использует бронированную технику в Донецкой области: ситуация на направлениях Часова Яра, Северска, Лимана остается очень напряженной, - офицер НГУ "Рубеж" Назаренко

Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе в Донецкой области. Россияне используют обшитые каркасами танки и двигаются колоннами. Все это сопровождается большим количеством артиллерии, которая сочетается с высокоточным огнем по нулевым позициям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Владимир Назаренко.

"Ситуация остается тяжелой и не только по Часову Яру, потому что враг выбрал тактику искать слабые места. Те соединения врага, которые имеют возможность быстро пополнять потери в технике, людях продолжают давить, продолжают пробовать продвигаться, искать слабые места. Сейчас все больше враг в своих штурмах применяет легкую бронированную технику, тяжелую бронированную технику, танки и поэтому в целом усложняется ситуация", - отметил Назаренко.

И добавил, что все это сопровождается большим количеством артиллерийских обстрелов.

"Поэтому ситуация на направлении Часова Яра, на направлении Северска, на направлении Лиманского остается очень напряженной, в частности из-за постоянно продолжающегося контакта", - заявил Назаренко.

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