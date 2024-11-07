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На Купянском направлении - чрезвычайно сложная ситуация: враг рвется к Купянску-Узловому, - командир батальона "Ахіллес" 92-й ОШБр Федоренко

Бойові дії на Харківщини на ранок 7 листопада

На Харьковщине враг пытается в кратчайшие сроки занять плацдарм на левобережной Купянщине и выйти на Купянск-Узловой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми -Україна" рассказал командир батальона ударных беспилотников "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"Что касается Купянского отрезка - чрезвычайно сложная ситуация, потому что противник имеет четко определенную задачу - в кратчайшие сроки продолжить ударно-штурмовые действия и занять плацдарм на левобережной Купянщине и расшириться, в частности, с последующим выходом на Купянск-Узловой. После овладения левым берегом будет прибегать к мероприятиям по форсированию реки Оскол и пытаться выйти на правый берег. Удастся ли противнику в краткосрочной перспективе реализовать эту задачу? По моему убеждению, нет. ОСГВ, ОТГ, комбриги различных ведомств, НГУ, 77-я ДШВ, 43-я ОМБр, 205-я ТРО и другие структурные подразделения Сил обороны достаточно эффективно держат отрезок. Обеспечена четкая связь между подразделениями, и теми силами и средствами, которые у нас есть сейчас, мы обеспечиваем максимальный результат. Объективно противник несет несоизмеримые потери к тому результату, который ему удалось получить на поле боя. Бой продолжается в эти минуты", - сообщил он.

Федоренко добавил, что на Купянщине враг активно применяет тактическую авиацию, сравнивая левобережье с землей.

"Враг действует по тому сценарию, как это было в Волчанске. То есть буквально сравнивает под фундаменты левобережную Купянщину и постоянно наносит поражения по объектам критической инфраструктуры правобережья и жилых домах", - отметил он.

Федоренко отметил, что в районе Глубокого враг никаких успехов на поле боя не имеет. Бригады, которые держат направление около Глубокого, в частности - 92-я ОШБр, своевременно реагируют на все вызовы от врага, который пытается держать интенсивность боевых действий на уровне выше среднего, но никаких успехов враг не имеет.

"Инициатива в полной мере в наших руках", - добавил он.

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Харьковщина (5577) боевые действия (4445)


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Уважаемый Байден, передайте в срочном порядке Украине 4,5 млн кассетных боеприпасов!
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07.11.2024 09:42 Ответить
що зробиш. купуватимемо нові дрони на могильних істот.
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07.11.2024 09:50 Ответить
ОСУВ, ОТК, купа бригад,ТрО, НГУ. Хто? Що? Куди? Це замість того щоб перейти на дивізійну структуру під одним командуванням.
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07.11.2024 09:54 Ответить
Так воно і є, за десять років так і не навчилися взаємодії, бо кожен паркетний командир бригади, батальйону хоче стани Наполеоном,покласти як найбільше солдат на фронті,наципляти на себе побільше нагород, піднятися на щабель вище по кар'єрі.
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07.11.2024 10:38 Ответить
Надзвичайно складна, але контрольована. Правда?
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07.11.2024 11:06 Ответить
Головне - щоб не дали наказ ЗСУ перейти у наступ.
Стоять, нищать атакуючих - вже добре.
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07.11.2024 11:58 Ответить
 
 