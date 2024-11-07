На Куп’янському напрямку надзвичайно складна ситуація: ворог рветься до Куп’янська-Вузлового, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

На Харківщині ворог намагається у найкоротший термін зайняти плацдарм на лівобережній Куп’янщині та вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"Що стосується Куп'янського відтинку - надзвичайно складна ситуація, тому що противник має чітко визначене завдання - в найкоротший термін продовжити ударно-штурмові дії і зайняти плацдарм на лівобережній Куп'янщині і розширитись, зокрема з подальшим виходом на Куп'янськ-Вузловий. Після оволодіння лівим берегом вдаватиметься до заходів щодо форсування річки Оскіл і намагатиметься вийти на правий берег. Чи вдасться противнику в короткостроковій перспективі реалізувати це завдання? За моїм переконанням, ні. ОСУВ, ОТУ, комбриги різних відомств, НГУ, 77 ДШВ, 43 ОМБр, 205 ТРО і інші структурні підрозділи Сил оборони достатньо ефективно тримають відтинок. Забезпечений чіткий зв'язок між підрозділами і тими силами і засобами, які у нас є зараз ми забезпечуємо максимальний результат. Об'єктивно противник зазнає неспівмірних втрат до того результату, який йому вдалося отримати на полі бою. Бій триває в ці хвилини", - повідомив він.

Федоренко додав, що на Куп’янщині ворог активно застосовує тактичну авіацію, рівняють лівобережжя з землею.

"Ворог діє за тим сценарієм, як це було у Вовчанську. Тобто буквально рівняє під фундаменти лівобережну Куп’янщину і постійно завдає уражень по об’єктах критичної інфраструктури правобережжя та житлових будинках", - зазначив він.

Федоренко зазначив, що у районі Глибокого ворог жодних успіхів на полі бою не має. Зокрема, бригади які тримають напрямок біля Глибокого, зокрема 92 ОШБр, своєчасно реагують на усі виклики від ворога, який намагається тримати інтенсивність бойових дій на рівні вище середнього, проте жодних успіхів ворог не має.

"Ініціатива повною мірою у наших руках", - додав він.

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