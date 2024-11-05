Ситуація в Куп’янську погіршується, частина міста без води, - Синєгубов
У Куп’янську погіршується ситуація, частина міста без води, влада прогнозує, що через обстріли не буде й опалення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив журналістам начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Водозабір в одному з населених пунктів через обстріли та ризик диверсій було припинено, тепер вода централізовано постачається приблизно до 40% абонентів міста Куп’янська, інші забезпечуються підвозом води. Однак ситуація щодо надання комунальних послуг і надалі буде, на жаль, лише погіршуватися", - сказав керівник ОВА.
На уточнення, що багатоквартирні будинки міста залишаться без опалення, Синєгубов відповів: "Ми прогнозуємо, що так".
Він нагадав, що після влучання у п'ятиповерхівку в селищі Ківшарівка Куп’янської громади неможливо провести повноцінні рятувальні роботи.
"Стан справ такий, що підрозділи ДСНС навіть не мають можливості застосовувати спеціалізовану техніку для порятунку людей. Це, звичайно, ускладнює всі пошуково-рятувальні операції. Ворог б’є по підрозділах рятувальників, поліції, комунальних службах. Тому ще раз закликаємо евакуюватися і з правого, і з лівого берега Осколу", - сказав Синєгубов.
За його словами, у харківських гуртожитках розгорнули додатково дві тисячі місць для евакуйованих.
Військова ситуація в Куп’янському районі важка.
"Напрямок для ворога є пріоритетним. Тому там продовжується велика кількість штурмів за добу. Велика кількість живої сили. Ситуація вкрай важка", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо, 3 листопада голова РДА Канашевич повідомляв, що у Куп’янському районі, на лівому березі Осколу досі лишаються 2300 людей.
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