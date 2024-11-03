У Куп’янському районі, на лівому березі Осколу досі лишаються 2300 людей, - голова РДА Канашевич
На лівому березі Осколу Куп'янського району досі залишаються цивільні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив голова Купʼянської РДА Андрій Канашевич.
Він зазначив, що протягом останньої доби в Купʼянському районі було відносно спокійно, зафіксовано "всього" два обстріли, один з них припав на Куп'янськ, інший на Куп'янськ-Вузловий.
"Що стосується населення - ми всі свої сили направляємо на те, щоб люди виїжджали, особливо з лівого берега Куп'янського району. Там у нас ще залишається 2300 людей. І ми інтенсифікуємо роботу, роз'яснення і доводимо необхідність евакуації.", - розповів голова РДА.
Канашевич також підкреслив, що падіння температури, у поєднанні з неможливістю відновлення критичної інфраструктури на лівому березі, має стати стимулом для жителів виїжджати з небезпечної зони.
Нагадаємо, на півночі Харківської області російські окупанти підлаштовуються під погодні умови і поспішають якомога міцніше закопатися в землю до настання відчутного похолодання.
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за 10-15 км від лінії фронту, ці підари стелили асфальт!!!!!прямо по повній!!! не латали,
стелили дорогу між н.п. і туда вже зайшли орки!!!
коли відстань стала меньшою за постріл танка, техніку прибрали а самі залишилися..
питання до верховного!!!!
а нахіба твій голова ВЦА дозволив стелити асфальт для підарів???
і нахіба зараз наші волонтери,медики і навіть мусара, мають гинути за тих ждунів???