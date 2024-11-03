Ворог продовжує використовувати погіршення погоди, щоб просунутися і накопичитися малими групами на півночі Харківщини, - "Хартія"

На півночі Харківської області російські окупанти підлаштовуються під погодні умови і поспішають якомога міцніше закопатися в землю до настання відчутного похолодання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Суспільне Новини" розповів представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України сержант Володимир Дегтярьов.

Одночасно російські загарбники намагаються надійніше закріпитися на вже захоплених ними рубежах.

"В принципі, можна сказати, що зима вже прийшла, листя залишилося дуже мало, земля починає підмерзати і, звісно, це відчуває ворог, який спішить якось укріпитися, особливо на тих ділянках на північ від Липців, на північ від Харкова, які ми активно атакуємо", - повідомив військовий.

Він нагадав, що на дії ворога впливає загроза продовження нещодавнього успішного українського наступу на цій ділянці.

"Ворог розуміє, що наші можливі дії можуть бути стосовно подальшого просування і намагається підвести свої такелажні групи для того, щоб підготуватися до зими" - пояснив речник.

Сили оборони активно протидіють спробам росіян надійно укріпитися та підготуватися до зими.

"Ми, своєю чергою, активно працюємо над тим, щоб не допустити цього, зокрема, роботою наших нічних дронів, наших великих дронів-вампірів. Вони застосовуються для того, щоб вночі бомбардувати їхні укріплення", - повідомив Дегтярьов.

Він розповів, що лише впродовж жовтня гвардійці "Хартії" знищили або уразили понад 240 ворожих укриттів у зоні відповідальності бригади.

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