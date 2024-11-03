УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7017 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 940 6

Ворог продовжує використовувати погіршення погоди, щоб просунутися і накопичитися малими групами на півночі Харківщини, - "Хартія"

Бойові дії на Харківщині

На півночі Харківської області російські окупанти підлаштовуються під погодні умови і поспішають якомога міцніше закопатися в землю до настання відчутного похолодання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Суспільне Новини" розповів представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України сержант Володимир Дегтярьов.

Одночасно російські загарбники намагаються надійніше закріпитися на вже захоплених ними рубежах.

"В принципі, можна сказати, що зима вже прийшла, листя залишилося дуже мало, земля починає підмерзати і, звісно, це відчуває ворог, який спішить якось укріпитися, особливо на тих ділянках на північ від Липців, на північ від Харкова, які ми активно атакуємо", - повідомив військовий.

Він нагадав, що на дії ворога впливає загроза продовження нещодавнього успішного українського наступу на цій ділянці.

"Ворог розуміє, що наші можливі дії можуть бути стосовно подальшого просування і намагається підвести свої такелажні групи для того, щоб підготуватися до зими" - пояснив речник.

Сили оборони активно протидіють спробам росіян надійно укріпитися та підготуватися до зими.

"Ми, своєю чергою, активно працюємо над тим, щоб не допустити цього, зокрема, роботою наших нічних дронів, наших великих дронів-вампірів. Вони застосовуються для того, щоб вночі бомбардувати їхні укріплення", - повідомив Дегтярьов.

Він розповів, що лише впродовж жовтня гвардійці "Хартії" знищили або уразили понад 240 ворожих укриттів у зоні відповідальності бригади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують штурми у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не маю права коментувати військових, але:
чому, ворог використовує погіршення погоди, а ми ні?
показати весь коментар
03.11.2024 12:07 Відповісти
В нас то дозволу на щось від союзників нема,то людей нема,то люди не ті,то командири якісь новоприззначені,а починалося все з того,що в нас не було плану на 2024 рік((тепер план вимальовується ,а саме :"я в них томагавки просив,вони суки не дали ,і як тут перемогти,шукємо де сайтісь....десь па сєрєдінє...вазможна Днєпра...на найближчі роки((((
показати весь коментар
03.11.2024 12:46 Відповісти
Заголовок протиречить змісту статті. Текст нижче розповідає про те, що ворог закопується і готується до погіршення погоди, а не просувається.
показати весь коментар
03.11.2024 13:21 Відповісти
Тобто ворог використовує все на свою користь. А в нас переможні відсотки потужного презедента
показати весь коментар
03.11.2024 12:34 Відповісти
👀?
показати весь коментар
03.11.2024 13:09 Відповісти
Це якийсь *******. "Ворог продовжує використовувати погіршення погоди, щоб просунутися", "Ворог продовжує використовувати теплу погоду щоб просунутися." А нам всяка погода заважає.
показати весь коментар
03.11.2024 14:23 Відповісти
 
 