Окупанти продовжують штурми у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ. Так, російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 18 КАБів. Завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Також окупанти здійснили 266 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу становили 120 осіб, із них безповоротні - 42, санітарні - 77, полонені - 1.

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Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 25 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: