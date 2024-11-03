Окупанти продовжують штурми у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, упродовж минулої доби ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ. Так, російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 18 КАБів. Завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Також окупанти здійснили 266 обстрілів позицій захисників України.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу становили 120 осіб, із них безповоротні - 42, санітарні - 77, полонені - 1.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 25 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 бойові броньовані машини,
- 6 автомобілів,
- 1 одиницю спецтехніки,
- 16 БпЛА.
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Захоплюють одне з найбільших міст в області, проголошують "референдум" у всій області, (в конкретному випадку - в Харківській в Куп'янську), а потім доєднують область до своєї "конституції". І вже потім - варнякають про "реалии на земле" при розмові про переговори чи замирення.
Зі всією повагою до ЗСУ. Після таких новин хтось може пояснити курську операцію? Хотіли ніби відволікти рашистів, а вляпалися самі і відволікли свої найкращі частини. З курської області все одно підемо - а окуповані території України вже хрін відіб'єш. Хуцпа не прокотила, як зажди?
Чи так і було задумано - під галас про курську операцію втихаря здати Донбас?