Оккупанты продолжают штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск. Так, российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 18 КАБов. Нанесли 19 ударов дронами-камикадзе. Также оккупанты совершили 266 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 120 человек, из них безвозвратные - 42, санитарные - 77, пленные - 1.

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Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 25 единиц вооружения и военной техники, в частности: