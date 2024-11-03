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Оккупанты продолжают штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Наступ на Вовчанськ

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск. Так, российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 18 КАБов. Нанесли 19 ударов дронами-камикадзе. Также оккупанты совершили 266 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 120 человек, из них безвозвратные - 42, санитарные - 77, пленные - 1.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: враг попал по ферме, обстрелял Купянск-Узловой, Чугуев, атаковал автомобиль в селе Белый Колодец, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 25 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 боевые бронированные машины,
  • 6 автомобилей,
  • 1 единицу спецтехники,
  • 16 БпЛА.

Автор: 

Харьковщина (5577) наступление (222) Волчанск (416)


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Ось нарешті й мені дійшли стратегічні плани *******. Вовчанськ не полишать у спокої кацапи, бо їм потрібен ще й Харків. Тому й пруть на Куп'янск одночасно. Намагаються зробити "клешні". Як їх навчили. ***** Донбасом не вдавиться. Він хоче проковтнути ЛІВИЙ БЕРЕГ повністю.
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03.11.2024 10:44 Ответить
Знайома стратегія касапів.
Захоплюють одне з найбільших міст в області, проголошують "референдум" у всій області, (в конкретному випадку - в Харківській в Куп'янську), а потім доєднують область до своєї "конституції". І вже потім - варнякають про "реалии на земле" при розмові про переговори чи замирення.
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03.11.2024 11:08 Ответить
"...Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.."

Зі всією повагою до ЗСУ. Після таких новин хтось може пояснити курську операцію? Хотіли ніби відволікти рашистів, а вляпалися самі і відволікли свої найкращі частини. З курської області все одно підемо - а окуповані території України вже хрін відіб'єш. Хуцпа не прокотила, як зажди?

Чи так і було задумано - під галас про курську операцію втихаря здати Донбас?
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03.11.2024 11:08 Ответить
 
 