Оккупанты продолжают штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки враг восемь раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск. Так, российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 18 КАБов. Нанесли 19 ударов дронами-камикадзе. Также оккупанты совершили 266 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 120 человек, из них безвозвратные - 42, санитарные - 77, пленные - 1.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 25 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины,
- 6 автомобилей,
- 1 единицу спецтехники,
- 16 БпЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Захоплюють одне з найбільших міст в області, проголошують "референдум" у всій області, (в конкретному випадку - в Харківській в Куп'янську), а потім доєднують область до своєї "конституції". І вже потім - варнякають про "реалии на земле" при розмові про переговори чи замирення.
Зі всією повагою до ЗСУ. Після таких новин хтось може пояснити курську операцію? Хотіли ніби відволікти рашистів, а вляпалися самі і відволікли свої найкращі частини. З курської області все одно підемо - а окуповані території України вже хрін відіб'єш. Хуцпа не прокотила, як зажди?
Чи так і було задумано - під галас про курську операцію втихаря здати Донбас?