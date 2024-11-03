Сутки на Харьковщине: враг попал по ферме, обстрелял Купянск-Узловой, Чугуев, атаковал автомобиль в селе Белый Колодец, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

На территории Харьковской области зафиксирована серия обстрелов в нескольких районах. В результате атак пострадали двое гражданских, повреждены учебное заведение, ферма и другие объекты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, 3 ноября, в 05:30 - Купянский район, пгт. Купянск Узловой. Обстрел населенного пункта. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ночью враг нанес удары БПЛА по территории фермы сельскохозяйственного предприятия в с. Макариха Золочевской громады Богодуховского района. В результате удара произошли частичные разрушения здания фермы и пожар на площади более 50 м кв. За час силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован. В результате вражеского удара погибли двое телят.





23:02 Чугуевский район, г. Чугуев. В результате обстрела повреждено остекление вспомогательного здания учебного заведения.

15:15 Богодуховский район, Золочевская ТГ, между населенными пунктами с. Барановка и с. Снеги. Попадание в поле.

14:00 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Белый Колодец. В результате попадания БПЛА в автомобиль пострадали двое гражданских мужчин 60 и 33 лет.

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