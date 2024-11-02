Захватчики с БПЛА атаковали гражданское авто на Харьковщине, ранены два человека

Около 14:00 субботы, 2 ноября, российские захватчики с дрона атаковали гражданский автомобиль в селе Белый Колодязь Чугуевского района на Харьковщине. В результате атаки ранены двое мужчин.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодязь. Пострадали двое гражданских. 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы", - сообщил чиновник.

