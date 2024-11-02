Загарбники з БпЛА атакували цивільне авто на Харківщині, поранені дві людини
Близько 14:00 суботи, 2 листопада, російські загарбники з дрона атакували цивільний автомобіль в селі Білий Колодязь Чугуївського району на Харківщині. Внаслідок атаки поранено двох чоловіків.
Про це в Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий БпЛА влучив у цивільний автомобіль в с. Білий Колодязь. Постраждало двоє цивільних. 33-річний та 61-річний цивільні чоловіки дістали вибухові поранення, обоє госпіталізовані", - повідомив посадовець.
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