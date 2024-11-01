Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Куп’янську, двоє поранених
Ввечері 1 листопада росіяни вдарили КАБом по місту Куп'янськ Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожа атака сталася близько 21:00.
За словами Синєгубова, є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок.
"Попередньо, постраждали дві людини. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав посадовець.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль