Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Куп’янську, двоє поранених

Росіяни вдарили КАБом по Куп'янську

Ввечері 1 листопада росіяни вдарили КАБом по місту Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожа атака сталася близько 21:00.

За словами Синєгубова, є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок.

"Попередньо, постраждали дві людини. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", - написав посадовець.

