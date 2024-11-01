РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4057 посетителей онлайн
Новости Война
450 0

Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Купянске, двое раненых

Росіяни вдарили КАБом по Куп'янську

Вечером 1 ноября россияне ударили КАБом по городу Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская атака произошла около 21:00.

По словам Синегубова, есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

"Предварительно, пострадали два человека. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - написал чиновник.

Смотрите также: Враг ударил ФАБ-250 по Харькову и Дергачам: пострадали 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (29700) Харьковщина (5577) Купянск (781)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 