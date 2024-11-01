Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Купянске, двое раненых
Вечером 1 ноября россияне ударили КАБом по городу Купянск Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеская атака произошла около 21:00.
По словам Синегубова, есть попадание в пятиэтажный жилой дом.
"Предварительно, пострадали два человека. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - написал чиновник.
