Враг ударил ФАБ-250 по Харькову и Дергачам: пострадали 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 21:15 31 октября российские захватчики нанесли удары по Харькову и Дергачах. Ночью 1 ноября атаковали КАБом село Билаши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и начальник ОВА Олег Синегубов.

В областном центре под вражеским огнем оказался Киевский район. Повреждены жилой дом, автомобили. Острую реакцию на стресс испытали мужчина и женщина.

В Дергачах вражеское попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия. Возник пожар. Охранник получил ранение стеклом. У водителя и еще одного охранника диагностировали острую реакцию на стресс.

"По предварительным данным, удары по Харькову и Дергачах были нанесены ФАБ-250 из УМПК",- отметили в прокуратуре.

По информации Синегубова, за прошедшие сутки днем враг ударил по Купянску, погиб 75-летний мужчина. Перед этим обстреляли село Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина.

