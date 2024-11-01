Враг ударил ФАБ-250 по Харькову и Дергачам: пострадали 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Около 21:15 31 октября российские захватчики нанесли удары по Харькову и Дергачах. Ночью 1 ноября атаковали КАБом село Билаши.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и начальник ОВА Олег Синегубов.
В областном центре под вражеским огнем оказался Киевский район. Повреждены жилой дом, автомобили. Острую реакцию на стресс испытали мужчина и женщина.
В Дергачах вражеское попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия. Возник пожар. Охранник получил ранение стеклом. У водителя и еще одного охранника диагностировали острую реакцию на стресс.
"По предварительным данным, удары по Харькову и Дергачах были нанесены ФАБ-250 из УМПК",- отметили в прокуратуре.
По информации Синегубова, за прошедшие сутки днем враг ударил по Купянску, погиб 75-летний мужчина. Перед этим обстреляли село Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина.
Ну нічого, і до 500-к, і до 1000-к з часом двигуни кріпити почнуть.