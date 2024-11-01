РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости Фото
1 527 2

Враг ударил ФАБ-250 по Харькову и Дергачам: пострадали 5 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 21:15 31 октября российские захватчики нанесли удары по Харькову и Дергачах. Ночью 1 ноября атаковали КАБом село Билаши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и начальник ОВА Олег Синегубов.

В областном центре под вражеским огнем оказался Киевский район. Повреждены жилой дом, автомобили. Острую реакцию на стресс испытали мужчина и женщина.

В Дергачах вражеское попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия. Возник пожар. Охранник получил ранение стеклом. У водителя и еще одного охранника диагностировали острую реакцию на стресс.

"По предварительным данным, удары по Харькову и Дергачах были нанесены ФАБ-250 из УМПК",- отметили в прокуратуре.

По информации Синегубова, за прошедшие сутки днем враг ударил по Купянску, погиб 75-летний мужчина. Перед этим обстреляли село Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина.

Читайте также: Темпы эвакуации с Купянщины снизились, но с наступлением холодов ожидается увеличение желающих уехать, - РВА

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

Харьков (7752) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У них поки що тільки 250-ки так далеко літають.
Ну нічого, і до 500-к, і до 1000-к з часом двигуни кріпити почнуть.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:24 Ответить
Прострочений нелигітимний спеціально дає путіну можливость кошмарити українців - щоб ті скоріше погогодилися віддати кацапам території , яки він продав путіну в Омані і в Стамбулі.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:36 Ответить
 
 