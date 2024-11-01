УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9809 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 527 2

Ворог вдарив ФАБ-250 по Харкову та Дергачах: постраждало 5 людей. ФОТОрепортаж

 Близько 21:15 31 жовтня російські загарбники завдали ударів по Харкову та Дергачах. Вночі 1 листопада атакували КАБом село Білаші. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області та начальник ОВА Олег Синєгубов.

В обласному центрі під ворожим вогнем опинився Київський район. Пошкоджено житловий будинок, автомобілі. Гострої реакції на стрес зазнали чоловік та жінка. 

У Дергачах ворог влучання зафіксовано по території цивільного підприємства. Виникла пожежа. Охоронець отримав поранення склом. У водія та ще одного охоронця діагностували гостру реакцію на стрес.

"За попередніми даними, удари по Харкову та Дергачах були завдані ФАБ-250 з УМПК",- зазначили у прокуратурі.

За інформацією Синєгубова, минулої доби вдень ворог вдарив по Куп'янську, загинув 75-річний чоловік. Перед цим обстрілів село Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові лунають вибухи, росіяни скидають на місто КАБи

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

Харків (5877) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У них поки що тільки 250-ки так далеко літають.
Ну нічого, і до 500-к, і до 1000-к з часом двигуни кріпити почнуть.
показати весь коментар
01.11.2024 10:24 Відповісти
Прострочений нелигітимний спеціально дає путіну можливость кошмарити українців - щоб ті скоріше погогодилися віддати кацапам території , яки він продав путіну в Омані і в Стамбулі.
показати весь коментар
01.11.2024 10:36 Відповісти
 
 