Ворог вдарив ФАБ-250 по Харкову та Дергачах: постраждало 5 людей. ФОТОрепортаж

Близько 21:15 31 жовтня російські загарбники завдали ударів по Харкову та Дергачах. Вночі 1 листопада атакували КАБом село Білаші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області та начальник ОВА Олег Синєгубов.

В обласному центрі під ворожим вогнем опинився Київський район. Пошкоджено житловий будинок, автомобілі. Гострої реакції на стрес зазнали чоловік та жінка.

У Дергачах ворог влучання зафіксовано по території цивільного підприємства. Виникла пожежа. Охоронець отримав поранення склом. У водія та ще одного охоронця діагностували гостру реакцію на стрес.

"За попередніми даними, удари по Харкову та Дергачах були завдані ФАБ-250 з УМПК",- зазначили у прокуратурі.

За інформацією Синєгубова, минулої доби вдень ворог вдарив по Куп'янську, загинув 75-річний чоловік. Перед цим обстрілів село Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік.

