Новини
У Харкові лунають вибухи, росіяни скидають на місто КАБи

вибух

Ввечері 31 жовтня росіяни обстрілюють Харків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телегарам-канал мера міста Ігоря Терехова.

"У Харкові вибухи. Будьте обережні!" - закликав мер.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, один із КАБів влучив у Дергачах. Виникла пожежа.

Ще одне влучання КАБа зафіксоване на околицях міста Харків.

Раніше Повітряні сили попереджали про КАБ в напрямку Харкова.

Читайте: Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Харкові: завершено аварійно-рятувальні роботи, 3 людей загинули, ще 36 - постраждало.

вибух (4628) Харків (5877) КАБ (437)
Рашиські варвари знищують Харків ,вони відчули свою безкарність коли немає відповіді по рашиським містам і лднр ,коли влада бездіяльна ,світове співтовариство мовчить ,діаспора і переселенці теж мовчать ,ось ворог і творить геноцид.
31.10.2024 21:24 Відповісти
Гундос, де півсотні пАтужних гарантій?
31.10.2024 21:31 Відповісти
Гундосий , що там по ППО для Харкова
Чи не на часі ?
На часі тільки марадерство і зомбофон ?
31.10.2024 21:17 Відповісти
ППО з КАБами Харкову не допоможе.. Місто дуже близько до кордону. Єдиний варіант - перебити літаки у мокш.
показати весь коментар
31.10.2024 21:31 Відповісти
Ну насправді не зовсім так , тіж Patriot можуть збивати літаки , що скидають КАБи ще на теріторії кацапстану.
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
01.11.2024 00:51 Відповісти
Опача---какой беспокойный! Не вчера ли ты варнякал по руско-язычным твоя моя не понимай! А может ты сучёнок провокатор кацапедловский, ,,Лыс фарбованый, словацко-вятский канцероген? В этом городе уже два с половиной года канонада не утихает, и сегодня огромный жилмассив без света был сутки.
31.10.2024 21:39 Відповісти
Щось цей кацап рохкає на своїй свинячій. Геть не зрозуміти
Пиши людською , боте , людською
01.11.2024 00:48 Відповісти
Эй гундосый---ну скучно и убого у тебя ишака степного всё. Всё ты прекрасно понимаешь и по русски конечно. Иди бурштын вымывай молча, или сиди уже там пайку трескай. Чуфырло с подвортни!
01.11.2024 21:07 Відповісти
Цапік, я не розумію твого КАЛгоспного діалекту
Пиши людською
А щоб тобі відповіли , то пиши українською або англійською
02.11.2024 01:29 Відповісти
Треба бути на голову хворим щоби плануючі бомби ППО збивати. Їх "фішка" в дешевизні, ракета ППО буде в 10-100 раз дорожче! Але ж вам як собаці, аби на Зелених щось гавкнути!
01.11.2024 04:19 Відповісти
Дурбецело не читає попередніх дописів ,а сере своє
Ну за що вам тільки подоляк платить ?

Ну насправді не зовсім так , тіж Patriot можуть збивати літаки , що скидають КАБи ще на теріторії кацапстану.
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
01.11.2024 10:48 Відповісти
"Не бачу втім проблем" -потужний специаліст видав свій вердикт =) Проблем валом. По перше, літак скинувши КАБ піде до землі і на зворотній курс, тому збивати потрібно ще на підльоті, тобто значно далі від дистанції польоту КАБа. Теоретично Patriot може достати, но для цього його придеться перевести на передову, де його зразу же вичислять і грохнуть дрони / артилерія. Проходили вже це - збивши пару літаків ми втратили немало пускових (можливо не тільки їх)!
02.11.2024 17:49 Відповісти
По-перше, я бачу що спілкуюся з профаном.
По-друге, так звісно краще напідльоті , проте не обов'язково. Якщо приземлити птичку навіть після скиду і робити це регулярно , то це все ж таки буде ефективніше , ніж як зараз ігнорувати загрози
По-третє, я не знаю де ти ,бевзю, дивився ТТХ Patriot та СУ ,але ти знов сів у Калюжу.
Так Patriot буде ближче до нулю ніж коли він стоїть під Києвом , але до передової буде відносно далеко
04.11.2024 09:02 Відповісти
Де вас беруть, і кожний мнить себе суперстратегом =( Кого ти чудо після скиду приземляти зібрався, літак до землі прижметься і радар його втратить зразу. Єдиний шанс це поки він на висоті, яка потрібна для скиду КАБа. Причому стреляти доведеться раніше, щоби ракета ще хоть якусь енергію мала для маневрів. Є доведені дальності роботи, а не бумажні ТТХ, по ним і дивлюся. Якщо дивитися по бумажним ТТХ, то С-400 вундервафля, а в реальності навіть себе захистити не може, а за 400км вона хіба що літаючий корабль побачить, і то якщо високо. Є випадки коли ми сбивали над ворожою територією, але поплатилися - дрони знайшли наші пускові, частину знищили. Після того ніхто в такі дурні рулетки на грає.
04.11.2024 13:00 Відповісти
Кожен день. За розкладом.
31.10.2024 21:23 Відповісти
Діаспора мовчить після скоєного на неї нападу влади
Згадаємо історію з паспортами
Доречі чомусь її навіть деякі з населення України - підтримували

А шапіто ця ситуація - не на часі
Бо треба марадерити і пілити як в останній день
Хоча з таким підходом "як" може бути і зайвим
01.11.2024 00:53 Відповісти
31.10.2024 21:31 Відповісти
И где же F-16? За шахедами гоняются вместо Сушек и Мигов??? Или Засырец пилотов в пехоту перевел??
31.10.2024 22:11 Відповісти
 
 