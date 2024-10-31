У Харкові лунають вибухи, росіяни скидають на місто КАБи
Ввечері 31 жовтня росіяни обстрілюють Харків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телегарам-канал мера міста Ігоря Терехова.
"У Харкові вибухи. Будьте обережні!" - закликав мер.
За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, один із КАБів влучив у Дергачах. Виникла пожежа.
Ще одне влучання КАБа зафіксоване на околицях міста Харків.
Раніше Повітряні сили попереджали про КАБ в напрямку Харкова.
Топ коментарі
+13 володимир омельянов
показати весь коментар31.10.2024 21:24 Відповісти Посилання
+12 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар31.10.2024 21:17 Відповісти Посилання
+12 Isolda Peres
показати весь коментар31.10.2024 21:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи не на часі ?
На часі тільки марадерство і зомбофон ?
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
Пиши людською , боте , людською
Пиши людською
А щоб тобі відповіли , то пиши українською або англійською
Ну за що вам тільки подоляк платить ?
Ну насправді не зовсім так , тіж Patriot можуть збивати літаки , що скидають КАБи ще на теріторії кацапстану.
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
По-друге, так звісно краще напідльоті , проте не обов'язково. Якщо приземлити птичку навіть після скиду і робити це регулярно , то це все ж таки буде ефективніше , ніж як зараз ігнорувати загрози
По-третє, я не знаю де ти ,бевзю, дивився ТТХ Patriot та СУ ,але ти знов сів у Калюжу.
Так Patriot буде ближче до нулю ніж коли він стоїть під Києвом , але до передової буде відносно далеко
Згадаємо історію з паспортами
Доречі чомусь її навіть деякі з населення України - підтримували
А шапіто ця ситуація - не на часі
Бо треба марадерити і пілити як в останній день
Хоча з таким підходом "як" може бути і зайвим