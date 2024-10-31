У Харкові лунають вибухи, росіяни скидають на місто КАБи

Ввечері 31 жовтня росіяни обстрілюють Харків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телегарам-канал мера міста Ігоря Терехова.

"У Харкові вибухи. Будьте обережні!" - закликав мер.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, один із КАБів влучив у Дергачах. Виникла пожежа.

Ще одне влучання КАБа зафіксоване на околицях міста Харків.

Раніше Повітряні сили попереджали про КАБ в напрямку Харкова.

