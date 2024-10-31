РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости
5 421 17

В Харькове раздаются взрывы, россияне сбрасывают на город КАБы

вибух

Вечером 31 октября россияне обстреливают Харьков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телегарам-канал мэра города Игоря Терехова.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!" - призвал мэр.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, один из КАБов попал в Дергачах. Возник пожар.

Еще одно попадание КАБа зафиксировано в окрестностях города Харьков.

Ранее Воздушные силы предупреждали о КАБах в направлении Харькова.

Читайте также: Авиаудар РФ по многоэтажке в Харькове: завершены аварийно-спасательные работы, 3 человека погибли, еще 36 - пострадали.

Автор: 

взрыв (6914) Харьков (7748) КАБ (436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Рашиські варвари знищують Харків ,вони відчули свою безкарність коли немає відповіді по рашиським містам і лднр ,коли влада бездіяльна ,світове співтовариство мовчить ,діаспора і переселенці теж мовчать ,ось ворог і творить геноцид.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:24 Ответить
+12
Гундосий , що там по ППО для Харкова
Чи не на часі ?
На часі тільки марадерство і зомбофон ?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:17 Ответить
+12
Гундос, де півсотні пАтужних гарантій?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гундосий , що там по ППО для Харкова
Чи не на часі ?
На часі тільки марадерство і зомбофон ?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:17 Ответить
ППО з КАБами Харкову не допоможе.. Місто дуже близько до кордону. Єдиний варіант - перебити літаки у мокш.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:31 Ответить
Ну насправді не зовсім так , тіж Patriot можуть збивати літаки , що скидають КАБи ще на теріторії кацапстану.
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
показать весь комментарий
01.11.2024 00:51 Ответить
Опача---какой беспокойный! Не вчера ли ты варнякал по руско-язычным твоя моя не понимай! А может ты сучёнок провокатор кацапедловский, ,,Лыс фарбованый, словацко-вятский канцероген? В этом городе уже два с половиной года канонада не утихает, и сегодня огромный жилмассив без света был сутки.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:39 Ответить
Щось цей кацап рохкає на своїй свинячій. Геть не зрозуміти
Пиши людською , боте , людською
показать весь комментарий
01.11.2024 00:48 Ответить
Эй гундосый---ну скучно и убого у тебя ишака степного всё. Всё ты прекрасно понимаешь и по русски конечно. Иди бурштын вымывай молча, или сиди уже там пайку трескай. Чуфырло с подвортни!
показать весь комментарий
01.11.2024 21:07 Ответить
Цапік, я не розумію твого КАЛгоспного діалекту
Пиши людською
А щоб тобі відповіли , то пиши українською або англійською
показать весь комментарий
02.11.2024 01:29 Ответить
Треба бути на голову хворим щоби плануючі бомби ППО збивати. Їх "фішка" в дешевизні, ракета ППО буде в 10-100 раз дорожче! Але ж вам як собаці, аби на Зелених щось гавкнути!
показать весь комментарий
01.11.2024 04:19 Ответить
Дурбецело не читає попередніх дописів ,а сере своє
Ну за що вам тільки подоляк платить ?

Ну насправді не зовсім так , тіж Patriot можуть збивати літаки , що скидають КАБи ще на теріторії кацапстану.
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
показать весь комментарий
01.11.2024 10:48 Ответить
"Не бачу втім проблем" -потужний специаліст видав свій вердикт =) Проблем валом. По перше, літак скинувши КАБ піде до землі і на зворотній курс, тому збивати потрібно ще на підльоті, тобто значно далі від дистанції польоту КАБа. Теоретично Patriot може достати, но для цього його придеться перевести на передову, де його зразу же вичислять і грохнуть дрони / артилерія. Проходили вже це - збивши пару літаків ми втратили немало пускових (можливо не тільки їх)!
показать весь комментарий
02.11.2024 17:49 Ответить
По-перше, я бачу що спілкуюся з профаном.
По-друге, так звісно краще напідльоті , проте не обов'язково. Якщо приземлити птичку навіть після скиду і робити це регулярно , то це все ж таки буде ефективніше , ніж як зараз ігнорувати загрози
По-третє, я не знаю де ти ,бевзю, дивився ТТХ Patriot та СУ ,але ти знов сів у Калюжу.
Так Patriot буде ближче до нулю ніж коли він стоїть під Києвом , але до передової буде відносно далеко
показать весь комментарий
04.11.2024 09:02 Ответить
Де вас беруть, і кожний мнить себе суперстратегом =( Кого ти чудо після скиду приземляти зібрався, літак до землі прижметься і радар його втратить зразу. Єдиний шанс це поки він на висоті, яка потрібна для скиду КАБа. Причому стреляти доведеться раніше, щоби ракета ще хоть якусь енергію мала для маневрів. Є доведені дальності роботи, а не бумажні ТТХ, по ним і дивлюся. Якщо дивитися по бумажним ТТХ, то С-400 вундервафля, а в реальності навіть себе захистити не може, а за 400км вона хіба що літаючий корабль побачить, і то якщо високо. Є випадки коли ми сбивали над ворожою територією, але поплатилися - дрони знайшли наші пускові, частину знищили. Після того ніхто в такі дурні рулетки на грає.
показать весь комментарий
04.11.2024 13:00 Ответить
Кожен день. За розкладом.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:23 Ответить
Рашиські варвари знищують Харків ,вони відчули свою безкарність коли немає відповіді по рашиським містам і лднр ,коли влада бездіяльна ,світове співтовариство мовчить ,діаспора і переселенці теж мовчать ,ось ворог і творить геноцид.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:24 Ответить
Діаспора мовчить після скоєного на неї нападу влади
Згадаємо історію з паспортами
Доречі чомусь її навіть деякі з населення України - підтримували

А шапіто ця ситуація - не на часі
Бо треба марадерити і пілити як в останній день
Хоча з таким підходом "як" може бути і зайвим
показать весь комментарий
01.11.2024 00:53 Ответить
Гундос, де півсотні пАтужних гарантій?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:31 Ответить
И где же F-16? За шахедами гоняются вместо Сушек и Мигов??? Или Засырец пилотов в пехоту перевел??
показать весь комментарий
31.10.2024 22:11 Ответить
 
 