В Харькове раздаются взрывы, россияне сбрасывают на город КАБы

Вечером 31 октября россияне обстреливают Харьков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телегарам-канал мэра города Игоря Терехова.

"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!" - призвал мэр.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, один из КАБов попал в Дергачах. Возник пожар.

Еще одно попадание КАБа зафиксировано в окрестностях города Харьков.

Ранее Воздушные силы предупреждали о КАБах в направлении Харькова.

