В Харькове раздаются взрывы, россияне сбрасывают на город КАБы
Вечером 31 октября россияне обстреливают Харьков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телегарам-канал мэра города Игоря Терехова.
"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!" - призвал мэр.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, один из КАБов попал в Дергачах. Возник пожар.
Еще одно попадание КАБа зафиксировано в окрестностях города Харьков.
Ранее Воздушные силы предупреждали о КАБах в направлении Харькова.
Топ комментарии
+13 володимир омельянов
показать весь комментарий31.10.2024 21:24 Ответить Ссылка
+12 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий31.10.2024 21:17 Ответить Ссылка
+12 Isolda Peres
показать весь комментарий31.10.2024 21:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи не на часі ?
На часі тільки марадерство і зомбофон ?
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
Пиши людською , боте , людською
Пиши людською
А щоб тобі відповіли , то пиши українською або англійською
Ну за що вам тільки подоляк платить ?
Ну насправді не зовсім так , тіж Patriot можуть збивати літаки , що скидають КАБи ще на теріторії кацапстану.
Не бачу втім проблем
Знищувати ж сам КАБ - то таке..бо все одно впадуть уламки
І якщо уламки мопеду спричиняють лише невеликі займання , то нажаль з уламками КАБів наслідки будуть гірші
По-друге, так звісно краще напідльоті , проте не обов'язково. Якщо приземлити птичку навіть після скиду і робити це регулярно , то це все ж таки буде ефективніше , ніж як зараз ігнорувати загрози
По-третє, я не знаю де ти ,бевзю, дивився ТТХ Patriot та СУ ,але ти знов сів у Калюжу.
Так Patriot буде ближче до нулю ніж коли він стоїть під Києвом , але до передової буде відносно далеко
Згадаємо історію з паспортами
Доречі чомусь її навіть деякі з населення України - підтримували
А шапіто ця ситуація - не на часі
Бо треба марадерити і пілити як в останній день
Хоча з таким підходом "як" може бути і зайвим