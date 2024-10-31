РУС
Авиаудар РФ по многоэтажке в Харькове: завершены аварийно-спасательные работы, 3 человека погибли, еще 36 - пострадали.

Авіаудар по Харкову 31 жовтня

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажке, в которую 30 октября вечером попали авиабомбой российские войска

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского удара 3 человека погибли, из них 2 детей, еще 36 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий попадания по жилой многоэтажке были привлечены спасатели Харьковского, Луганского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, а также 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 32 людям.

Напомним, поздно вечером среды, 30 октября, в Харькове российские захватчики попали управляемой авиационной бомбой в девятиэтажку. По состоянию на вечер 30 октября сообщалось, что погиб 1 ребенок, пострадали 35 человек, из них один ребенок. Вечером 31 октября поступила информация о том, что спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины.

