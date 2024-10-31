Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Харкові: завершено аварійно-рятувальні роботи, 3 людей загинули, ще 36 - постраждало.

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку 30 жовтня ввечері влучили авіабомбою російські війська

Про це повідомили в ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті ворожого удару 3 людей загинули, з них 2 дітей, ще 36 осіб постраждало", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 32 людям.

Нагадаємо, пізно ввечері середи, 30 жовтня, у Харкові російські загарбники влучили керованою авіаційною бомбою в дев'ятиповерхівку. Станом на вечір 30 жовтня повідомлялося, що загинула 1 дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Увечері 31 жовтня надійшла інформація про те, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла 15-річного хлопця та чоловіка.