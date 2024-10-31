Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Харкові: кількість загиблих зросла до трьох, 35 постраждалих. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Харкові 30 жовтня зросла до трьох людей.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла 15-річного хлопця та чоловіка.
Ще 35 осіб постраждали внаслідок атаки.
Раніше повідомлялося, що на місці російського авіаудару по багатоповерхівці у Харкові під завалами знайшли тіло другої жертви - 15-річного юнака. Рятувальники намагалися деблокувати тіло хлопчика.
