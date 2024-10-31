УКР
Авіаудар РФ по багатоповерхівці у Харкові: кількість загиблих зросла до трьох, 35 постраждалих. ФОТОрепортаж

Авіаудар по Харкову 31 жовтня

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Харкові 30 жовтня зросла до трьох людей. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла 15-річного хлопця та чоловіка.

Ще 35 осіб постраждали внаслідок атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано агентку РФ, яка "зливала" ворогу дані розташування підрозділів Сил оборони, - СБУ. ФОТО 

Раніше повідомлялося, що на місці російського авіаудару по багатоповерхівці у Харкові під завалами знайшли тіло другої жертви - 15-річного юнака. Рятувальники намагалися деблокувати тіло хлопчика. 

обстріл (31019) Харків (5877) жертва (273)
+3
Так, не допоможе. Але кількадесят трупів цивільних бабонарожатєльних свиносамок і їх личинок на вулицях рашистського міста, посеред руїн спальних районів, скорочують кількість ваньок, які підростуть і посунуть ордою на чергову війну проти України. Тому в масштабах родичів загиблих - це безглуздо. З точки зору стратегії - ефективне знищення потенційних ворогів. Кацапи - вони як депозит в банку: чим більше покладеш, тим щасливіше майбутнє
31.10.2024 19:43 Відповісти
+2
То коли буде помста за це?!
31.10.2024 14:53 Відповісти
+2
Це вже ескалація, чи ще ні, лицемірні "партнерчики" з Білого дому?
31.10.2024 19:38 Відповісти
То коли буде помста за це?!
31.10.2024 14:53 Відповісти
то йди мсти, слабо? Батькам загиблих дітей уже помста не допоможе
31.10.2024 15:24 Відповісти
Так, не допоможе. Але кількадесят трупів цивільних бабонарожатєльних свиносамок і їх личинок на вулицях рашистського міста, посеред руїн спальних районів, скорочують кількість ваньок, які підростуть і посунуть ордою на чергову війну проти України. Тому в масштабах родичів загиблих - це безглуздо. З точки зору стратегії - ефективне знищення потенційних ворогів. Кацапи - вони як депозит в банку: чим більше покладеш, тим щасливіше майбутнє
31.10.2024 19:43 Відповісти
а сейчас выступит зеленский, будет "Видео про план"
31.10.2024 17:52 Відповісти
Як вона взагалі не склалася як доміношки...срана панелька
31.10.2024 18:55 Відповісти
Це вже ескалація, чи ще ні, лицемірні "партнерчики" з Білого дому?
31.10.2024 19:38 Відповісти
Cподіваюсь, що той, хто наводить ракети на Україну, одного гарного дня впаде у садочку та інші хороші люди зроблять то, що ця тварина заслуговує ..
31.10.2024 20:09 Відповісти
Так Україні потрібні системи ППО тіж Петріоти чи Тамагавки? в рахунок знищеної Україною ЯЗ бувшого СРСР націлених на НАТО де все це? або немає або вже угроблено Зеленским вибачаюсь його генералами яких назначає Ермак. Може нам ще потрібні свої Грім -2 які теж було загроблено Зе. Та дайте йому вже Тамагавк в руки хай пограється та щей на виборах у США, бо воно - ж найвеличніший з правителів.
31.10.2024 22:12 Відповісти
Читаю коменти та дивуюсь: за кого голосували усі ці люди? Чи прозріли? Думаю, що ні. Тепер вони нам розказують що треба робити (бомбардувати кацапів) та який бубочка поганий. А про голосування 2019-го нічичирк.
31.10.2024 22:57 Відповісти
Забувся згадати: ще партнери наші дуже і дуже погані. А про хутіна - мімохідь.
31.10.2024 22:59 Відповісти
 
 