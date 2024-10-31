УКР
У Харкові затримано агентку РФ, яка "зливала" ворогу дані розташування підрозділів Сил оборони, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Харкові агентку воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ), яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання ворога виконувала 63-річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ.

За вказівкою російського ГРУ жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, які залучені до боїв на Харківському напрямку.

Зазначається, що для збирання розвідданих агентка намагалася "втертися в довіру" до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови.

"Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати в помешканнях тимчасового проживання. Зрадниця пересилала отримані відомості своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

+12
"Ето нарушеніє прав чєловєка!" так єто не человєк...
показати весь коментар
31.10.2024 13:34 Відповісти
+9
.... на розмінування, пішки!
показати весь коментар
31.10.2024 13:23 Відповісти
+8
поки не можуть. Сильно дохєра їх. Років через десять поменшає, бо багато хто помре.
показати весь коментар
31.10.2024 13:31 Відповісти
.... на розмінування, пішки!
показати весь коментар
31.10.2024 13:23 Відповісти
Ето нарушеніє прав чєловєка!
показати весь коментар
31.10.2024 13:28 Відповісти
"Ето нарушеніє прав чєловєка!" так єто не человєк...
показати весь коментар
31.10.2024 13:34 Відповісти
не рухайте її: вона з ************...
показати весь коментар
31.10.2024 13:36 Відповісти
Харків"яни можуть свою вату пеесадити та знешкодити, щоб самим не страждати?
показати весь коментар
31.10.2024 13:27 Відповісти
*маю на увазі допомогти поліції.
показати весь коментар
31.10.2024 13:28 Відповісти
поки не можуть. Сильно дохєра їх. Років через десять поменшає, бо багато хто помре.
показати весь коментар
31.10.2024 13:31 Відповісти
Ще не відомо, хто кого там може пересадити.
Харків*ян, на яких ви натякаєте, може бути менше, ніж вати.
показати весь коментар
31.10.2024 13:32 Відповісти
Вин не праві, інакше Харків би не всточяв в 2022.
Маю дуже багато знайомих з Харкова. По всіх свідченнях вати до війни було 20%, може й більше, зараз 10%, тільки затаїлась.
Треба виловлювати.
показати весь коментар
01.11.2024 14:39 Відповісти
Це, безумовно, моя суб*єктивна думка.
Базується вона на 5 роках навчання в Харкові. Звичайно, було це не вчора, але...
показати весь коментар
01.11.2024 16:10 Відповісти
Чому всі ці шпигуни не видаляють листування з ворогом? І наші та їх такі ж барани.
показати весь коментар
31.10.2024 13:28 Відповісти
як не срачкаБуковина, то болячкаХарків...
показати весь коментар
31.10.2024 13:28 Відповісти
Доки ви з ними цяцькаєтесь з цими ворогами знищуйте їх при спробі втечі,не треба про це навіть розмовляти.
показати весь коментар
31.10.2024 13:30 Відповісти
Та що ви, різні Амнесті та "червоні хрести" такий хай піднімуть!...
показати весь коментар
31.10.2024 13:34 Відповісти
На гиляку , курву 🤬
показати весь коментар
31.10.2024 13:59 Відповісти
Повісилась сама, ат асазнанія садєянава, совість замучила. Підтвердив би, що на свої очі бачив !
показати весь коментар
03.11.2024 09:42 Відповісти
Триндою догори, шоб i очi повилазили.
показати весь коментар
05.11.2024 01:23 Відповісти
До стовпа і дрон на голову.
показати весь коментар
03.11.2024 09:59 Відповісти
Завдання ворога виконувала 63-річна місцева безробітна. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Навіть не уявляю, які терміни мають бути у хрипатого лайна, дерьмака...тощо.
показати весь коментар
04.11.2024 06:25 Відповісти
Ета савсєм другоє, имеют права на ашибку. І самоє главнає, что "Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) !
показати весь коментар
04.11.2024 08:01 Відповісти
 
 