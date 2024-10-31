РУС
В Харькове задержана агент РФ, "сливавшая" врагу данные расположения подразделений Сил обороны, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки РФ (известной как ГРУ), которая готовила новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задание врага выполняла 63-летняя местная безработная, находившаяся на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ.

По указанию российского ГРУ женщина разведывала координаты для огневого поражения подразделений Сил обороны, привлеченных к боям на Харьковском направлении.

Смотрите также: Корректировали удары по позициям Сил обороны на Донетчине: СБУ задержала четырех агентов РФ. ФОТОрепортаж

Отмечается, что для сбора разведданных агент пыталась "втереться в доверие" к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры.

"Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности - поубирать в помещениях временного проживания. Предательница пересылала полученные сведения своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на гугл-картах", - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и после документирования ее преступных действий задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 лет тюрьмы получила российская агент, которая с помощью селфи наводила ракеты на Харьков, - СБУ. ФОТО

У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также: Шпионил за защитниками Покровска под видом волонтера ООН: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

+12
"Ето нарушеніє прав чєловєка!" так єто не человєк...
31.10.2024 13:34 Ответить
+9
.... на розмінування, пішки!
31.10.2024 13:23 Ответить
+8
поки не можуть. Сильно дохєра їх. Років через десять поменшає, бо багато хто помре.
31.10.2024 13:31 Ответить
.... на розмінування, пішки!
31.10.2024 13:23 Ответить
Ето нарушеніє прав чєловєка!
31.10.2024 13:28 Ответить
"Ето нарушеніє прав чєловєка!" так єто не человєк...
31.10.2024 13:34 Ответить
не рухайте її: вона з ************...
31.10.2024 13:36 Ответить
Харків"яни можуть свою вату пеесадити та знешкодити, щоб самим не страждати?
31.10.2024 13:27 Ответить
*маю на увазі допомогти поліції.
31.10.2024 13:28 Ответить
поки не можуть. Сильно дохєра їх. Років через десять поменшає, бо багато хто помре.
31.10.2024 13:31 Ответить
Ще не відомо, хто кого там може пересадити.
Харків*ян, на яких ви натякаєте, може бути менше, ніж вати.
31.10.2024 13:32 Ответить
Вин не праві, інакше Харків би не всточяв в 2022.
Маю дуже багато знайомих з Харкова. По всіх свідченнях вати до війни було 20%, може й більше, зараз 10%, тільки затаїлась.
Треба виловлювати.
01.11.2024 14:39 Ответить
Це, безумовно, моя суб*єктивна думка.
Базується вона на 5 роках навчання в Харкові. Звичайно, було це не вчора, але...
01.11.2024 16:10 Ответить
Чому всі ці шпигуни не видаляють листування з ворогом? І наші та їх такі ж барани.
31.10.2024 13:28 Ответить
як не срачкаБуковина, то болячкаХарків...
31.10.2024 13:28 Ответить
Доки ви з ними цяцькаєтесь з цими ворогами знищуйте їх при спробі втечі,не треба про це навіть розмовляти.
31.10.2024 13:30 Ответить
Та що ви, різні Амнесті та "червоні хрести" такий хай піднімуть!...
31.10.2024 13:34 Ответить
На гиляку , курву 🤬
31.10.2024 13:59 Ответить
Повісилась сама, ат асазнанія садєянава, совість замучила. Підтвердив би, що на свої очі бачив !
03.11.2024 09:42 Ответить
Триндою догори, шоб i очi повилазили.
05.11.2024 01:23 Ответить
До стовпа і дрон на голову.
03.11.2024 09:59 Ответить
Завдання ворога виконувала 63-річна місцева безробітна. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Навіть не уявляю, які терміни мають бути у хрипатого лайна, дерьмака...тощо.
04.11.2024 06:25 Ответить
Ета савсєм другоє, имеют права на ашибку. І самоє главнає, что "Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) !
04.11.2024 08:01 Ответить
 
 