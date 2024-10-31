В Харькове задержана агент РФ, "сливавшая" врагу данные расположения подразделений Сил обороны, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Харькове агента военной разведки РФ (известной как ГРУ), которая готовила новую серию ракетно-бомбовых ударов по городу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задание врага выполняла 63-летняя местная безработная, находившаяся на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Его личность уже установлена контрразведчиками СБУ.
По указанию российского ГРУ женщина разведывала координаты для огневого поражения подразделений Сил обороны, привлеченных к боям на Харьковском направлении.
Отмечается, что для сбора разведданных агент пыталась "втереться в доверие" к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры.
"Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности - поубирать в помещениях временного проживания. Предательница пересылала полученные сведения своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на гугл-картах", - говорится в сообщении.
Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и после документирования ее преступных действий задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.
У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским ГРУ.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
