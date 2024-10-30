Корректировали удары по позициям Сил обороны на Донетчине: СБУ задержала четырех агентов РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала четырех агентов российских спецслужб, корректировавших вражеские удары по Донецкой области. Фигуранты пытались разведать и передать агрессору координаты боевых позиций Сил обороны на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агенты работали отдельно

Отмечается, что вражескими информаторами оказались местные жители, которые были идейными сторонниками рашизма или искали "быстрых" заработков в телеграм-каналах.

Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга и выполняли задания различных российских кураторов.

Среди задержанных - двое предателей из Лимана и Славянска. По указанию ФСБ они шпионили за локациями украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы вооруженных сил РФ.

Корректировка ударов по госпиталям с ранеными воинами ВСУ

В случае выявления потенциальных целей информаторами оккупанты планировали провести доразведку с помощью дронов, а затем атаковать управляемыми авиабомбами.

Еще одним агентом ФСБ оказался житель Краматорска, который корректировал воздушные удары рашистов по военным госпиталям, где проходили лечение раненые воины Сил обороны.

Сотрудники СБУ предотвратили вражеские атаки благодаря своевременному задержанию соратника российской спецслужбы.

Другой предатель работал на военную разведку оккупантов (более известную как ГРУ). Для нее фигурант устанавливал координаты мостов, которые используют для переправки бронетехники ВСУ на восточный фронт.

Задержания и подозрения агентам ФСБ РФ

По всем разоблачить фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

