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Шпионил за защитниками Покровска под видом волонтера ООН: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался завербованный оккупантами 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предатель, прикрываясь волонтерской деятельностью, шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где сейчас зафиксирована самая большая концентрация вражеских атак.

Задача агента

Задачей российского агента было выявить локации украинских пехотинцев и артиллерии, которые держат оборону под райцентром.

Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

По материалам дела, для поиска координат фигурант объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом поставок гуманитарной помощи местным жителям.

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Полученные данные он мессенджером передавал своему российскому куратору - кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой Службы безопасности.

Рашисты использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для коммуникации с сотрудником ФСБ.

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Подозрение российскому агенту

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

Автор: 

СБУ (20069) шпионаж (1414) Покровск (648)


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Топ комментарии
+17
справжній оонівець.
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28.10.2024 10:16 Ответить
+9
якщо і далі будемо допускати оонівські структури в Україну, то через декілька років вони тут організують ще один БАПОР.
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28.10.2024 10:22 Ответить
+6
всіх носіїв росмови- геть з цивілізованих країн. Це лайно хай живе там, чиєю мовою воно говорить
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28.10.2024 10:14 Ответить
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всіх носіїв росмови- геть з цивілізованих країн. Це лайно хай живе там, чиєю мовою воно говорить
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28.10.2024 10:14 Ответить
справжній оонівець.
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28.10.2024 10:16 Ответить
А д'єрмак десь там в черзі записаний?
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28.10.2024 10:19 Ответить
Повісити бидляку продажну , бо для обміну він нікому не потрібний 😡
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28.10.2024 10:21 Ответить
якщо і далі будемо допускати оонівські структури в Україну, то через декілька років вони тут організують ще один БАПОР.
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28.10.2024 10:22 Ответить
Дивлячись на нього відразу розумієш куди поділась частина продовольства...
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28.10.2024 10:22 Ответить
якщо уважно придивитись, в цій ООН агентом фсб може бути кожен 3, якщо не кожен 2... з паном гуттіерешем на чолі...
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28.10.2024 10:45 Ответить
Ще з 2014 року спостерігачі ООН по ресторанам в лугандоні тусовалися з сепаратистами.
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28.10.2024 11:24 Ответить
Ця ООН стала вже така блохаста, що варто створити якийсь західний аналог структури безпеки, а з блохастими розірвати всі стосунки.
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28.10.2024 11:22 Ответить
Худоба ватная, нелюдь, предатель
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28.10.2024 19:44 Ответить
 
 