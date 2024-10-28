Шпионил за защитниками Покровска под видом волонтера ООН: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в Донецкой области агента ФСБ. Им оказался завербованный оккупантами 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предатель, прикрываясь волонтерской деятельностью, шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где сейчас зафиксирована самая большая концентрация вражеских атак.

Задача агента

Задачей российского агента было выявить локации украинских пехотинцев и артиллерии, которые держат оборону под райцентром.

По материалам дела, для поиска координат фигурант объезжал райцентр и близлежащие населенные пункты под видом поставок гуманитарной помощи местным жителям.

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Полученные данные он мессенджером передавал своему российскому куратору - кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установлена контрразведкой Службы безопасности.

Рашисты использовали информацию от агента для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.





Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для коммуникации с сотрудником ФСБ.

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Подозрение российскому агенту

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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