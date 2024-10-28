УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 825 10

Шпигував за оборонцями Покровська під виглядом волонтера ООН: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зрадник, прикриваючись волонтерською діяльністю, шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак.

Завдання агента

Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині затримано агента ГРУ РФ, який шпигував за оборонцями Куп’янська, - СБУ

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Рашисти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ.

Читайте також: У Покровську будують ешелоновану оборону. Південну і західну частини міста закрили від ворога, - МВА 

Підозра російському агенту

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано подружжя агентів РФ та їхнього спільника, які шпигували за позиціями ЗСУ на Півдні, - СБУ. ФОТОрепортаж 

Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку
Агент ФСБ шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку

Автор: 

СБУ (13377) шпигунство (1056) Покровськ (820)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
справжній оонівець.
показати весь коментар
28.10.2024 10:16 Відповісти
+9
якщо і далі будемо допускати оонівські структури в Україну, то через декілька років вони тут організують ще один БАПОР.
показати весь коментар
28.10.2024 10:22 Відповісти
+6
всіх носіїв росмови- геть з цивілізованих країн. Це лайно хай живе там, чиєю мовою воно говорить
показати весь коментар
28.10.2024 10:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всіх носіїв росмови- геть з цивілізованих країн. Це лайно хай живе там, чиєю мовою воно говорить
показати весь коментар
28.10.2024 10:14 Відповісти
справжній оонівець.
показати весь коментар
28.10.2024 10:16 Відповісти
А д'єрмак десь там в черзі записаний?
показати весь коментар
28.10.2024 10:19 Відповісти
Повісити бидляку продажну , бо для обміну він нікому не потрібний 😡
показати весь коментар
28.10.2024 10:21 Відповісти
якщо і далі будемо допускати оонівські структури в Україну, то через декілька років вони тут організують ще один БАПОР.
показати весь коментар
28.10.2024 10:22 Відповісти
Дивлячись на нього відразу розумієш куди поділась частина продовольства...
показати весь коментар
28.10.2024 10:22 Відповісти
якщо уважно придивитись, в цій ООН агентом фсб може бути кожен 3, якщо не кожен 2... з паном гуттіерешем на чолі...
показати весь коментар
28.10.2024 10:45 Відповісти
Ще з 2014 року спостерігачі ООН по ресторанам в лугандоні тусовалися з сепаратистами.
показати весь коментар
28.10.2024 11:24 Відповісти
Ця ООН стала вже така блохаста, що варто створити якийсь західний аналог структури безпеки, а з блохастими розірвати всі стосунки.
показати весь коментар
28.10.2024 11:22 Відповісти
Худоба ватная, нелюдь, предатель
показати весь коментар
28.10.2024 19:44 Відповісти
 
 