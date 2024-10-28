Шпигував за оборонцями Покровська під виглядом волонтера ООН: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зрадник, прикриваючись волонтерською діяльністю, шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак.

Завдання агента

Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

За матеріалами справи, для пошуку координат фігурант об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Отримані дані він месенджером передавав своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Рашисти використовували інформацію від агента для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.





Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ.

Підозра російському агенту

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

