У Покровську будують ешелоновану оборону. Південну і західну частини міста закрили від ворога, - МВА

У Покровській громаді на Донеччині будують ешелоновану оборону. Наразі вже повністю закрили південну і західну частини Покровська від проходження російських загарбників.

Про це "Суспільному" розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця робота не припиняється з початку повномасштабного вторгнення. І ми ідемо – ми вже заходимо в місто. Тобто декілька ешелонів вже побудовані. Мається на увазі вже від громади. Починаючи з Лисівки і поступово перед Шевченко, за Шевченко. Закрили повністю південну і західну частину міста від проходження ворога", - розповів посадовець.

Він зазначив, що за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка розробляє план заходів і план оборони міста.

"Сьогодні в нас працюють. У нас спільний план з Мирноградом. За нами закріплені дві бригади, які розробили план. Згідно з планом, ми ідемо, скажімо так, на випередження", - заявив Добряк.

Ворожі обстріли

За словами очільника МВА, окупанти обстрілюють Покровськ та громаду з артилерії, також залітають ворожі FPV-дрони.

"Три дні тому, давно не було, прилетіли С-300, три ракети. Давно не було. По місту одна і дві по селах громади"", - розповів посадовець.

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Скільки людей залишаються у Покровську

Станом на 25 жовтня у Покровську лишаються трохи менш як 12 тисяч містян, з них близько половини - це працівники підприємств критичної інфраструктури.

Також у місті залишаються 59 дітей. Однак родини із дітьми, за словами Добряка, мають виїхати у найближчі два тижні.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 59 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації, опалювального сезону в місті не буде. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.

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