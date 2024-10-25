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У Покровську будують ешелоновану оборону. Південну і західну частини міста закрили від ворога, - МВА

У Покровську будують ешелоновану оборону

У Покровській громаді на Донеччині будують ешелоновану оборону. Наразі вже повністю закрили південну і західну частини Покровська від проходження російських загарбників.

Про це "Суспільному" розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця робота не припиняється з початку повномасштабного вторгнення. І ми ідемо – ми вже заходимо в місто. Тобто декілька ешелонів вже побудовані. Мається на увазі вже від громади. Починаючи з Лисівки і поступово перед Шевченко, за Шевченко. Закрили повністю південну і західну частину міста від проходження ворога", - розповів посадовець.

Він зазначив, що за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка розробляє план заходів і план оборони міста.

"Сьогодні в нас працюють. У нас спільний план з Мирноградом. За нами закріплені дві бригади, які розробили план. Згідно з планом, ми ідемо, скажімо так, на випередження", - заявив Добряк.

Ворожі обстріли

За словами очільника МВА, окупанти обстрілюють Покровськ та громаду з артилерії, також залітають ворожі FPV-дрони.

"Три дні тому, давно не було, прилетіли С-300, три ракети. Давно не було. По місту одна і дві по селах громади"", - розповів посадовець.

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Скільки людей залишаються у Покровську

Станом на 25 жовтня у Покровську лишаються трохи менш як 12 тисяч містян, з них близько половини - це працівники підприємств критичної інфраструктури.

Також у місті залишаються 59 дітей. Однак родини із дітьми, за словами Добряка, мають виїхати у найближчі два тижні.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що в Покровську Донецької області залишаються близько 12 тисяч містян і та 59 дітей. На вулицях встановлюють фортифікації, опалювального сезону в місті не буде. На тлі погіршення безпекової ситуації містян закликають до евакуації.

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Автор: 

оборона (4834) Донецька область (8830) Покровськ (679) фортифікації (150)


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Топ коментарі
+8
Та ніхто нічого не закриє, ні із заходу, ні зі сходу. Дощі підуть і всі звалять в одну купу - і зуби дракона, їжаки протитанкові та лопати з вилами..
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25.10.2024 23:01 Відповісти
+6
Я никак не мог понять, откуда у Зкленского высокий рейтинг, на фоне глобальной катастрофы его политики и краха управления государственными институтами.

Мне объяснили простое.

Вся чиновничья рать, которая завязана как сословие на "режиме Зеленского" , а их миллионы, все эти прокуророры инвалиды, судейские, милицейские,все чиновники под бронью, все это ТЦК , все эти "нардепы типа Железняка", знаете это Залізного нардепа, который лёг под Гетьманцева, а его тесть главный экспортёров зерна в Херсонской области, на минуточку это экономия в 18 процентов от контрабанды левого зерна.., миллионы долларов.

Мне смешно, когда Балашов упоминает Лещенко, что он продался за зарплату в Наб.Совете, 10 тысяч баксов в железной дороге...

Этот мужчинка диджейки, давно перешёл на другой уровень, лоббизм жд.тарифов, что приносит ему сотни тысяч долларов в месяц.

Для них, режим Зеленского и Ермака, это золотая жила и им похрен на кровь, пот и слезы украинского народа, они зарабатывают на войне Зеленского миллиарды долларов...

Поэтому, Зе и его ОПГ "СН", имеют рейтинг, ибо чиновники дожирают это государство в надежде убежать...

Они рак.

В 2022 году, было три месяца Вільності, Волі Воїнів, та Свободи, яку продемонструвало здорове суспільство, добровільно мобілізувавшись та включившись в супротів проти рабського та імперського міфа Росії.

Но, Зеленский и Ермак, испугались этого "дыхания Бога", и превратили Украину вільних людей, в коктейль из Венесуэллы и Северной Кореи.

Где даже Россия и Беларусь, выглядят , по западным рейтингам свобод, на десятки порядков лучше.

Мы на 150 месте, они на 120...

Абсолютное толерирование коррупции, "единиый марафон", эта мерзость из Оруэлла "1984", год.

Преференции элиты, а быдлу "бусификация"...

Клоун убил не просто сотни тысяч людей, а Душу украинского народа.

Все, патртоты, кто добровольно мобилизовались весной 2022 года реально воюют, не понимают, за кого и зачем они воюют и у них мечта, ампутация ниже колена и с?****** с ЗСУ ...

20 тысяч из бусифицированных, из них 15 тысяч СЗЧ.., остальное такое...

Так победим ?

Самое удивительное, что есть конченные фейсбучные и диванные гупии, которые хотят, что бы Украина воевала до границ 91 года.

Поп Гапон, в реинкарнации Портникова, вещает, что нужна война до последнего украинца и выборы не нужны, а эта просравшее все зелёная элита, будет править вечно, во главе с "Величайшим Джокером"...

Мразота.

Это государство исчерпала себя, но Украина имеет потенциал к возрождению.

Зеленский оставил пепелище....

Убил Душу Украины.

Сократил "малых сих", когда ТСК осуществляет "сафари", на украинцев..., когда созданна вертикаль чужовищной "венесуэльской" коррупции, когда "активисты в масках", безнаказано затаскивают в бусик граждан Украины, когда 8 миллионов эмигрантов, стали предателями...

Мне стыдно за Украину.

Мне стыдно за слоган "Слава Украине"...

******** до "Северной Кореи" в центре Европы...

Потерять для них власть, это смерть.

Поэтому они будут воевать, до границ 91 года, даже если реальность будет, по Днепру, в лучшем случае, ибо это огромные деньги для всей этой позорной страты клоунов, деньги на крови...

Украина, должна переродиться.

Даже не перезагрузится.
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25.10.2024 22:50 Відповісти
+3
Наверное задам глупый вопрос... А почему "закрыли" с запада, а не востока? От туда же наступление идет вроде
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25.10.2024 22:53 Відповісти
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Я никак не мог понять, откуда у Зкленского высокий рейтинг, на фоне глобальной катастрофы его политики и краха управления государственными институтами.

Мне объяснили простое.

Вся чиновничья рать, которая завязана как сословие на "режиме Зеленского" , а их миллионы, все эти прокуророры инвалиды, судейские, милицейские,все чиновники под бронью, все это ТЦК , все эти "нардепы типа Железняка", знаете это Залізного нардепа, который лёг под Гетьманцева, а его тесть главный экспортёров зерна в Херсонской области, на минуточку это экономия в 18 процентов от контрабанды левого зерна.., миллионы долларов.

Мне смешно, когда Балашов упоминает Лещенко, что он продался за зарплату в Наб.Совете, 10 тысяч баксов в железной дороге...

Этот мужчинка диджейки, давно перешёл на другой уровень, лоббизм жд.тарифов, что приносит ему сотни тысяч долларов в месяц.

Для них, режим Зеленского и Ермака, это золотая жила и им похрен на кровь, пот и слезы украинского народа, они зарабатывают на войне Зеленского миллиарды долларов...

Поэтому, Зе и его ОПГ "СН", имеют рейтинг, ибо чиновники дожирают это государство в надежде убежать...

Они рак.

В 2022 году, было три месяца Вільності, Волі Воїнів, та Свободи, яку продемонструвало здорове суспільство, добровільно мобілізувавшись та включившись в супротів проти рабського та імперського міфа Росії.

Но, Зеленский и Ермак, испугались этого "дыхания Бога", и превратили Украину вільних людей, в коктейль из Венесуэллы и Северной Кореи.

Где даже Россия и Беларусь, выглядят , по западным рейтингам свобод, на десятки порядков лучше.

Мы на 150 месте, они на 120...

Абсолютное толерирование коррупции, "единиый марафон", эта мерзость из Оруэлла "1984", год.

Преференции элиты, а быдлу "бусификация"...

Клоун убил не просто сотни тысяч людей, а Душу украинского народа.

Все, патртоты, кто добровольно мобилизовались весной 2022 года реально воюют, не понимают, за кого и зачем они воюют и у них мечта, ампутация ниже колена и с?****** с ЗСУ ...

20 тысяч из бусифицированных, из них 15 тысяч СЗЧ.., остальное такое...

Так победим ?

Самое удивительное, что есть конченные фейсбучные и диванные гупии, которые хотят, что бы Украина воевала до границ 91 года.

Поп Гапон, в реинкарнации Портникова, вещает, что нужна война до последнего украинца и выборы не нужны, а эта просравшее все зелёная элита, будет править вечно, во главе с "Величайшим Джокером"...

Мразота.

Это государство исчерпала себя, но Украина имеет потенциал к возрождению.

Зеленский оставил пепелище....

Убил Душу Украины.

Сократил "малых сих", когда ТСК осуществляет "сафари", на украинцев..., когда созданна вертикаль чужовищной "венесуэльской" коррупции, когда "активисты в масках", безнаказано затаскивают в бусик граждан Украины, когда 8 миллионов эмигрантов, стали предателями...

Мне стыдно за Украину.

Мне стыдно за слоган "Слава Украине"...

******** до "Северной Кореи" в центре Европы...

Потерять для них власть, это смерть.

Поэтому они будут воевать, до границ 91 года, даже если реальность будет, по Днепру, в лучшем случае, ибо это огромные деньги для всей этой позорной страты клоунов, деньги на крови...

Украина, должна переродиться.

Даже не перезагрузится.
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25.10.2024 22:50 Відповісти
если начнут месить КАБами.... а минировать-то и нечем....
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25.10.2024 22:51 Відповісти
Так кацапи наступають зі сходу а закривають захід
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25.10.2024 22:51 Відповісти
Схід вже умовно здали(
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25.10.2024 22:55 Відповісти
Наверное задам глупый вопрос... А почему "закрыли" с запада, а не востока? От туда же наступление идет вроде
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25.10.2024 22:53 Відповісти
Та ніхто нічого не закриє, ні із заходу, ні зі сходу. Дощі підуть і всі звалять в одну купу - і зуби дракона, їжаки протитанкові та лопати з вилами..
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25.10.2024 23:01 Відповісти
Бо в кліщі беруть зараз міста. А схід там вже був укріплений
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25.10.2024 23:10 Відповісти
Чергова "фортеця" від зелених корупціонерів. Можна відразу перечитати що писали про "підготовлені ешелоновані лінії оборони" попередніх "фортець" військові, і передбачити розвиток подій. Подій, коли під щасливий визг Безуглої та биття себе в груди від чиновників, бійці ЗСУ будуть копати лопатами окопи прямо в бою.
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25.10.2024 23:11 Відповісти
Капітан Першого рангу ВМС США, нагороджений вищим орденом США, Табах-звинувачує Портнікова у брехні.
Українські воїни прийдуть з війни і не пробачать пропагандистам та розберуться з ними.
Їм довелося воювати голими руками і втрачати своїх побратимів у боях і в полоні, поки ці морди брехали та залякували український еарод не Путіним, а Трампом, який дав Україні летальну зброю.
Куди йдуть гроші і на що вони витрачаються, бабки, які заробляються на крові українських воїнах, це захищають українські пропагендисти - у США ми це все бачимо.
https://www.youtube.com/watch?v=97TcVuxbLaI Гений мировой пропагандистики Портников 🦅ТАБАХ | 📣 ЮТУБЕРИАТ #19
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25.10.2024 23:11 Відповісти
"...Південну і західну частини міста закрили від ворога..."

Чим закрили ? Розарієм і біг-бордом з мордою Зеленського ?
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25.10.2024 23:13 Відповісти
Добряк- брехло. Ніякої оборони він НЕ будував. Він сажав квіточки і цим з Філашкіним разом пишався. ОБОРОНУ почали будувати. коли московити захватили Гродівку.
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26.10.2024 00:00 Відповісти
Західну частину???? *****,які довбой@би. Ще й рекламують свою тупість.
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26.10.2024 00:51 Відповісти
зрадників пеленгуйте в Покровську...
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26.10.2024 04:32 Відповісти
Тобто ворогові треба з іншого напрямку заходити, зрозуміло.
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26.10.2024 09:24 Відповісти
Циркачи.Главное вовремя.
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26.10.2024 09:44 Відповісти
нажаль якщо начнуть скидати ФАБ3000, то ніяка оборона не витримає..розберуть все (((( врятують тільки Ф-16 і гарно навчені пілоти, яких одиниці
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27.10.2024 02:44 Відповісти
 
 