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В Покровске строят эшелонированную оборону. Южную и западную части города закрыли от врага, - ГВА

У Покровську будують ешелоновану оборону

В Покровской громаде Донецкой области строят эшелонированную оборону. Сейчас уже полностью закрыли южную и западную части Покровска от прохождения российских захватчиков.

Об этом "Суспільному" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта работа не прекращается с начала полномасштабного вторжения. И мы идем - мы уже заходим в город. То есть несколько эшелонов уже построены. Имеется в виду уже от громады. Начиная с Лисовки и постепенно перед Шевченко, за Шевченко. Закрыли полностью южную и западную часть города от прохождения врага", - рассказал чиновник.

Он отметил, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая разрабатывает план мероприятий и план обороны города.

"Сегодня у нас работают. У нас совместный план с Мирноградом. За нами закреплены две бригады, которые разработали план. Согласно плану, мы идем, скажем так, на опережение", - заявил Добряк.

Вражеские обстрелы

По словам главы ГВА, оккупанты обстреливают Покровск и громаду из артиллерии, также залетают вражеские FPV-дроны.

"Три дня назад, давно не было, прилетели С-300, три ракеты. Давно не было. По городу одна и две по селам громады", - рассказал чиновник.

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Сколько людей остаются в Покровске

По состоянию на 25 октября в Покровске остаются чуть менее 12 тысяч горожан, из них около половины - это работники предприятий критической инфраструктуры.

Также в городе остаются 59 детей. Однако семьи с детьми, по словам Добряка, должны выехать в ближайшие две недели.

Напомним, 18 октября сообщалось, что в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и и 59 детей. На улицах устанавливают фортификации, отопительного сезона в городе не будет. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.

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Автор: 

оборона (5239) Донецкая область (10015) Покровск (646) фортификации (123)


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Топ комментарии
+8
Та ніхто нічого не закриє, ні із заходу, ні зі сходу. Дощі підуть і всі звалять в одну купу - і зуби дракона, їжаки протитанкові та лопати з вилами..
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25.10.2024 23:01 Ответить
+6
Я никак не мог понять, откуда у Зкленского высокий рейтинг, на фоне глобальной катастрофы его политики и краха управления государственными институтами.

Мне объяснили простое.

Вся чиновничья рать, которая завязана как сословие на "режиме Зеленского" , а их миллионы, все эти прокуророры инвалиды, судейские, милицейские,все чиновники под бронью, все это ТЦК , все эти "нардепы типа Железняка", знаете это Залізного нардепа, который лёг под Гетьманцева, а его тесть главный экспортёров зерна в Херсонской области, на минуточку это экономия в 18 процентов от контрабанды левого зерна.., миллионы долларов.

Мне смешно, когда Балашов упоминает Лещенко, что он продался за зарплату в Наб.Совете, 10 тысяч баксов в железной дороге...

Этот мужчинка диджейки, давно перешёл на другой уровень, лоббизм жд.тарифов, что приносит ему сотни тысяч долларов в месяц.

Для них, режим Зеленского и Ермака, это золотая жила и им похрен на кровь, пот и слезы украинского народа, они зарабатывают на войне Зеленского миллиарды долларов...

Поэтому, Зе и его ОПГ "СН", имеют рейтинг, ибо чиновники дожирают это государство в надежде убежать...

Они рак.

В 2022 году, было три месяца Вільності, Волі Воїнів, та Свободи, яку продемонструвало здорове суспільство, добровільно мобілізувавшись та включившись в супротів проти рабського та імперського міфа Росії.

Но, Зеленский и Ермак, испугались этого "дыхания Бога", и превратили Украину вільних людей, в коктейль из Венесуэллы и Северной Кореи.

Где даже Россия и Беларусь, выглядят , по западным рейтингам свобод, на десятки порядков лучше.

Мы на 150 месте, они на 120...

Абсолютное толерирование коррупции, "единиый марафон", эта мерзость из Оруэлла "1984", год.

Преференции элиты, а быдлу "бусификация"...

Клоун убил не просто сотни тысяч людей, а Душу украинского народа.

Все, патртоты, кто добровольно мобилизовались весной 2022 года реально воюют, не понимают, за кого и зачем они воюют и у них мечта, ампутация ниже колена и с?****** с ЗСУ ...

20 тысяч из бусифицированных, из них 15 тысяч СЗЧ.., остальное такое...

Так победим ?

Самое удивительное, что есть конченные фейсбучные и диванные гупии, которые хотят, что бы Украина воевала до границ 91 года.

Поп Гапон, в реинкарнации Портникова, вещает, что нужна война до последнего украинца и выборы не нужны, а эта просравшее все зелёная элита, будет править вечно, во главе с "Величайшим Джокером"...

Мразота.

Это государство исчерпала себя, но Украина имеет потенциал к возрождению.

Зеленский оставил пепелище....

Убил Душу Украины.

Сократил "малых сих", когда ТСК осуществляет "сафари", на украинцев..., когда созданна вертикаль чужовищной "венесуэльской" коррупции, когда "активисты в масках", безнаказано затаскивают в бусик граждан Украины, когда 8 миллионов эмигрантов, стали предателями...

Мне стыдно за Украину.

Мне стыдно за слоган "Слава Украине"...

******** до "Северной Кореи" в центре Европы...

Потерять для них власть, это смерть.

Поэтому они будут воевать, до границ 91 года, даже если реальность будет, по Днепру, в лучшем случае, ибо это огромные деньги для всей этой позорной страты клоунов, деньги на крови...

Украина, должна переродиться.

Даже не перезагрузится.
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25.10.2024 22:50 Ответить
+3
Наверное задам глупый вопрос... А почему "закрыли" с запада, а не востока? От туда же наступление идет вроде
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25.10.2024 22:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я никак не мог понять, откуда у Зкленского высокий рейтинг, на фоне глобальной катастрофы его политики и краха управления государственными институтами.

Мне объяснили простое.

Вся чиновничья рать, которая завязана как сословие на "режиме Зеленского" , а их миллионы, все эти прокуророры инвалиды, судейские, милицейские,все чиновники под бронью, все это ТЦК , все эти "нардепы типа Железняка", знаете это Залізного нардепа, который лёг под Гетьманцева, а его тесть главный экспортёров зерна в Херсонской области, на минуточку это экономия в 18 процентов от контрабанды левого зерна.., миллионы долларов.

Мне смешно, когда Балашов упоминает Лещенко, что он продался за зарплату в Наб.Совете, 10 тысяч баксов в железной дороге...

Этот мужчинка диджейки, давно перешёл на другой уровень, лоббизм жд.тарифов, что приносит ему сотни тысяч долларов в месяц.

Для них, режим Зеленского и Ермака, это золотая жила и им похрен на кровь, пот и слезы украинского народа, они зарабатывают на войне Зеленского миллиарды долларов...

Поэтому, Зе и его ОПГ "СН", имеют рейтинг, ибо чиновники дожирают это государство в надежде убежать...

Они рак.

В 2022 году, было три месяца Вільності, Волі Воїнів, та Свободи, яку продемонструвало здорове суспільство, добровільно мобілізувавшись та включившись в супротів проти рабського та імперського міфа Росії.

Но, Зеленский и Ермак, испугались этого "дыхания Бога", и превратили Украину вільних людей, в коктейль из Венесуэллы и Северной Кореи.

Где даже Россия и Беларусь, выглядят , по западным рейтингам свобод, на десятки порядков лучше.

Мы на 150 месте, они на 120...

Абсолютное толерирование коррупции, "единиый марафон", эта мерзость из Оруэлла "1984", год.

Преференции элиты, а быдлу "бусификация"...

Клоун убил не просто сотни тысяч людей, а Душу украинского народа.

Все, патртоты, кто добровольно мобилизовались весной 2022 года реально воюют, не понимают, за кого и зачем они воюют и у них мечта, ампутация ниже колена и с?****** с ЗСУ ...

20 тысяч из бусифицированных, из них 15 тысяч СЗЧ.., остальное такое...

Так победим ?

Самое удивительное, что есть конченные фейсбучные и диванные гупии, которые хотят, что бы Украина воевала до границ 91 года.

Поп Гапон, в реинкарнации Портникова, вещает, что нужна война до последнего украинца и выборы не нужны, а эта просравшее все зелёная элита, будет править вечно, во главе с "Величайшим Джокером"...

Мразота.

Это государство исчерпала себя, но Украина имеет потенциал к возрождению.

Зеленский оставил пепелище....

Убил Душу Украины.

Сократил "малых сих", когда ТСК осуществляет "сафари", на украинцев..., когда созданна вертикаль чужовищной "венесуэльской" коррупции, когда "активисты в масках", безнаказано затаскивают в бусик граждан Украины, когда 8 миллионов эмигрантов, стали предателями...

Мне стыдно за Украину.

Мне стыдно за слоган "Слава Украине"...

******** до "Северной Кореи" в центре Европы...

Потерять для них власть, это смерть.

Поэтому они будут воевать, до границ 91 года, даже если реальность будет, по Днепру, в лучшем случае, ибо это огромные деньги для всей этой позорной страты клоунов, деньги на крови...

Украина, должна переродиться.

Даже не перезагрузится.
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25.10.2024 22:50 Ответить
если начнут месить КАБами.... а минировать-то и нечем....
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25.10.2024 22:51 Ответить
Так кацапи наступають зі сходу а закривають захід
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25.10.2024 22:51 Ответить
Схід вже умовно здали(
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25.10.2024 22:55 Ответить
Наверное задам глупый вопрос... А почему "закрыли" с запада, а не востока? От туда же наступление идет вроде
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25.10.2024 22:53 Ответить
Та ніхто нічого не закриє, ні із заходу, ні зі сходу. Дощі підуть і всі звалять в одну купу - і зуби дракона, їжаки протитанкові та лопати з вилами..
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25.10.2024 23:01 Ответить
Бо в кліщі беруть зараз міста. А схід там вже був укріплений
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25.10.2024 23:10 Ответить
Чергова "фортеця" від зелених корупціонерів. Можна відразу перечитати що писали про "підготовлені ешелоновані лінії оборони" попередніх "фортець" військові, і передбачити розвиток подій. Подій, коли під щасливий визг Безуглої та биття себе в груди від чиновників, бійці ЗСУ будуть копати лопатами окопи прямо в бою.
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25.10.2024 23:11 Ответить
Капітан Першого рангу ВМС США, нагороджений вищим орденом США, Табах-звинувачує Портнікова у брехні.
Українські воїни прийдуть з війни і не пробачать пропагандистам та розберуться з ними.
Їм довелося воювати голими руками і втрачати своїх побратимів у боях і в полоні, поки ці морди брехали та залякували український еарод не Путіним, а Трампом, який дав Україні летальну зброю.
Куди йдуть гроші і на що вони витрачаються, бабки, які заробляються на крові українських воїнах, це захищають українські пропагендисти - у США ми це все бачимо.
https://www.youtube.com/watch?v=97TcVuxbLaI Гений мировой пропагандистики Портников 🦅ТАБАХ | 📣 ЮТУБЕРИАТ #19
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25.10.2024 23:11 Ответить
"...Південну і західну частини міста закрили від ворога..."

Чим закрили ? Розарієм і біг-бордом з мордою Зеленського ?
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25.10.2024 23:13 Ответить
Добряк- брехло. Ніякої оборони він НЕ будував. Він сажав квіточки і цим з Філашкіним разом пишався. ОБОРОНУ почали будувати. коли московити захватили Гродівку.
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26.10.2024 00:00 Ответить
Західну частину???? *****,які довбой@би. Ще й рекламують свою тупість.
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26.10.2024 00:51 Ответить
зрадників пеленгуйте в Покровську...
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26.10.2024 04:32 Ответить
Тобто ворогові треба з іншого напрямку заходити, зрозуміло.
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26.10.2024 09:24 Ответить
Циркачи.Главное вовремя.
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26.10.2024 09:44 Ответить
нажаль якщо начнуть скидати ФАБ3000, то ніяка оборона не витримає..розберуть все (((( врятують тільки Ф-16 і гарно навчені пілоти, яких одиниці
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27.10.2024 02:44 Ответить
 
 