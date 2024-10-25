В Покровске строят эшелонированную оборону. Южную и западную части города закрыли от врага, - ГВА
В Покровской громаде Донецкой области строят эшелонированную оборону. Сейчас уже полностью закрыли южную и западную части Покровска от прохождения российских захватчиков.
Об этом "Суспільному" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта работа не прекращается с начала полномасштабного вторжения. И мы идем - мы уже заходим в город. То есть несколько эшелонов уже построены. Имеется в виду уже от громады. Начиная с Лисовки и постепенно перед Шевченко, за Шевченко. Закрыли полностью южную и западную часть города от прохождения врага", - рассказал чиновник.
Он отметил, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая разрабатывает план мероприятий и план обороны города.
"Сегодня у нас работают. У нас совместный план с Мирноградом. За нами закреплены две бригады, которые разработали план. Согласно плану, мы идем, скажем так, на опережение", - заявил Добряк.
Вражеские обстрелы
По словам главы ГВА, оккупанты обстреливают Покровск и громаду из артиллерии, также залетают вражеские FPV-дроны.
"Три дня назад, давно не было, прилетели С-300, три ракеты. Давно не было. По городу одна и две по селам громады", - рассказал чиновник.
Сколько людей остаются в Покровске
По состоянию на 25 октября в Покровске остаются чуть менее 12 тысяч горожан, из них около половины - это работники предприятий критической инфраструктуры.
Также в городе остаются 59 детей. Однако семьи с детьми, по словам Добряка, должны выехать в ближайшие две недели.
Напомним, 18 октября сообщалось, что в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и и 59 детей. На улицах устанавливают фортификации, отопительного сезона в городе не будет. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.
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Мне объяснили простое.
Вся чиновничья рать, которая завязана как сословие на "режиме Зеленского" , а их миллионы, все эти прокуророры инвалиды, судейские, милицейские,все чиновники под бронью, все это ТЦК , все эти "нардепы типа Железняка", знаете это Залізного нардепа, который лёг под Гетьманцева, а его тесть главный экспортёров зерна в Херсонской области, на минуточку это экономия в 18 процентов от контрабанды левого зерна.., миллионы долларов.
Мне смешно, когда Балашов упоминает Лещенко, что он продался за зарплату в Наб.Совете, 10 тысяч баксов в железной дороге...
Этот мужчинка диджейки, давно перешёл на другой уровень, лоббизм жд.тарифов, что приносит ему сотни тысяч долларов в месяц.
Для них, режим Зеленского и Ермака, это золотая жила и им похрен на кровь, пот и слезы украинского народа, они зарабатывают на войне Зеленского миллиарды долларов...
Поэтому, Зе и его ОПГ "СН", имеют рейтинг, ибо чиновники дожирают это государство в надежде убежать...
Они рак.
В 2022 году, было три месяца Вільності, Волі Воїнів, та Свободи, яку продемонструвало здорове суспільство, добровільно мобілізувавшись та включившись в супротів проти рабського та імперського міфа Росії.
Но, Зеленский и Ермак, испугались этого "дыхания Бога", и превратили Украину вільних людей, в коктейль из Венесуэллы и Северной Кореи.
Где даже Россия и Беларусь, выглядят , по западным рейтингам свобод, на десятки порядков лучше.
Мы на 150 месте, они на 120...
Абсолютное толерирование коррупции, "единиый марафон", эта мерзость из Оруэлла "1984", год.
Преференции элиты, а быдлу "бусификация"...
Клоун убил не просто сотни тысяч людей, а Душу украинского народа.
Все, патртоты, кто добровольно мобилизовались весной 2022 года реально воюют, не понимают, за кого и зачем они воюют и у них мечта, ампутация ниже колена и с?****** с ЗСУ ...
20 тысяч из бусифицированных, из них 15 тысяч СЗЧ.., остальное такое...
Так победим ?
Самое удивительное, что есть конченные фейсбучные и диванные гупии, которые хотят, что бы Украина воевала до границ 91 года.
Поп Гапон, в реинкарнации Портникова, вещает, что нужна война до последнего украинца и выборы не нужны, а эта просравшее все зелёная элита, будет править вечно, во главе с "Величайшим Джокером"...
Мразота.
Это государство исчерпала себя, но Украина имеет потенциал к возрождению.
Зеленский оставил пепелище....
Убил Душу Украины.
Сократил "малых сих", когда ТСК осуществляет "сафари", на украинцев..., когда созданна вертикаль чужовищной "венесуэльской" коррупции, когда "активисты в масках", безнаказано затаскивают в бусик граждан Украины, когда 8 миллионов эмигрантов, стали предателями...
Мне стыдно за Украину.
Мне стыдно за слоган "Слава Украине"...
******** до "Северной Кореи" в центре Европы...
Потерять для них власть, это смерть.
Поэтому они будут воевать, до границ 91 года, даже если реальность будет, по Днепру, в лучшем случае, ибо это огромные деньги для всей этой позорной страты клоунов, деньги на крови...
Украина, должна переродиться.
Даже не перезагрузится.
Українські воїни прийдуть з війни і не пробачать пропагандистам та розберуться з ними.
Їм довелося воювати голими руками і втрачати своїх побратимів у боях і в полоні, поки ці морди брехали та залякували український еарод не Путіним, а Трампом, який дав Україні летальну зброю.
Куди йдуть гроші і на що вони витрачаються, бабки, які заробляються на крові українських воїнах, це захищають українські пропагендисти - у США ми це все бачимо.
https://www.youtube.com/watch?v=97TcVuxbLaI Гений мировой пропагандистики Портников 🦅ТАБАХ | 📣 ЮТУБЕРИАТ #19
Чим закрили ? Розарієм і біг-бордом з мордою Зеленського ?