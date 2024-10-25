В Покровске строят эшелонированную оборону. Южную и западную части города закрыли от врага, - ГВА

В Покровской громаде Донецкой области строят эшелонированную оборону. Сейчас уже полностью закрыли южную и западную части Покровска от прохождения российских захватчиков.

Об этом "Суспільному" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта работа не прекращается с начала полномасштабного вторжения. И мы идем - мы уже заходим в город. То есть несколько эшелонов уже построены. Имеется в виду уже от громады. Начиная с Лисовки и постепенно перед Шевченко, за Шевченко. Закрыли полностью южную и западную часть города от прохождения врага", - рассказал чиновник.

Он отметил, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая разрабатывает план мероприятий и план обороны города.

"Сегодня у нас работают. У нас совместный план с Мирноградом. За нами закреплены две бригады, которые разработали план. Согласно плану, мы идем, скажем так, на опережение", - заявил Добряк.

Вражеские обстрелы

По словам главы ГВА, оккупанты обстреливают Покровск и громаду из артиллерии, также залетают вражеские FPV-дроны.

"Три дня назад, давно не было, прилетели С-300, три ракеты. Давно не было. По городу одна и две по селам громады", - рассказал чиновник.

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Сколько людей остаются в Покровске

По состоянию на 25 октября в Покровске остаются чуть менее 12 тысяч горожан, из них около половины - это работники предприятий критической инфраструктуры.

Также в городе остаются 59 детей. Однако семьи с детьми, по словам Добряка, должны выехать в ближайшие две недели.

Напомним, 18 октября сообщалось, что в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и и 59 детей. На улицах устанавливают фортификации, отопительного сезона в городе не будет. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.

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