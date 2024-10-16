Затримано подружжя агентів РФ та їхнього спільника, які шпигували за позиціями ЗСУ на Півдні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка діяла на правобережжі Херсонщини. До складу ворожого осередку входило подружжя та їхній спільник, які шпигували за Силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило слідство?

За даними слідства, сімейна пара фігурантів збирала координати місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських захисників.

Для цього фігуранти регулярно обходили місцевість та приховано фіксували геолокації Сил оборони. Якщо агенти виявляли військовий об’єкт, то намагалися встановити наявну там кількість воїнів та види озброєнь.

За таким же алгоритмом діяв їхній спільник.

"Після розвідувальних вилазок агенти готували "звіти" для свого резидента (керівника) агентурної групи РФ", - йдеться у повідомленні.

В СБУ наголошують, що ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю з окупантами, а після звільнення частини території регіону втік до Краснодара (РФ).

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Перебуваючи на території країни-агресора, резидент діяв під керівництвом кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як гру).

За вказівкою російського спецслужбіста він дистанційно завербував свого брата та його дружину з Херсонщини, а також місцевого жителя.

Згодом подружня пара агентів намагалася "залягти на дно" і під виглядом переселенців з Херсонської області переїхала до Одеси.

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Затримання російських агентів

Втім, кіберфахівці Служби безпеки задокументували злочинні дії агентурної групи і завчасно затримали всіх трьох її учасників. У них вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Що загрожує?

Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.