Затримано посадовця "Укренерго", який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність посадовця НЕК "Укренерго", який виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

Злочинна діяльність затриманого

За матеріалами справи, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

"Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців", - наголошують у СБУ.

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Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора.

Підозра затриманому

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину, зокрема щодо несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю.