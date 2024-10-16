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Затримано посадовця "Укренерго", який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність посадовця НЕК "Укренерго", який виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурантом є один з керівників департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів Об’єднаної енергосистеми України.

Злочинна діяльність затриманого 

За матеріалами справи, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави.

затримано чиновника Укренерго

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

"Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців", - наголошують у СБУ.

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Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора.

Підозра затриманому

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину, зокрема щодо несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю.

Автор: 

СБУ (12921) Укренерго (2716) колабораціонізм (1170)


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Топ коментарі
+15
Отримай "бронь" як "критично важливий фахівець" та спокійно заперечуй існування України. А вам слабО?
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16.10.2024 11:47
+11
треба дивуватись ефективності ударів по нашій енергетиці?
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16.10.2024 11:50
+7
Такого посадовця потрібно , без жодних вагань , знищити😡
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16.10.2024 11:47
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Отримай "бронь" як "критично важливий фахівець" та спокійно заперечуй існування України. А вам слабО?
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16.10.2024 11:47 Відповісти
Такого посадовця потрібно , без жодних вагань , знищити😡
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16.10.2024 11:47 Відповісти
Посадити падлюку на ланцюг і відправити копати окопи на передовій.
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16.10.2024 11:48 Відповісти
питання---а ХТО ставив на посаду цю падлу ? такаж нікчемна,злодійська посадова тварюка ,а понесе він покарання ? НІ !
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16.10.2024 15:10 Відповісти
треба дивуватись ефективності ударів по нашій енергетиці?
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16.10.2024 11:50 Відповісти
Так ось чому розбомбили всі геси! А зовсім не тому що їрмак і компанія покрали гроші, як дехто подумав
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16.10.2024 11:52 Відповісти
одне другому не заважає, вірніше навпаки ...
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16.10.2024 11:55 Відповісти
Ну эта ж **** ни причем? И 73 голосовавших ни причем?
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16.10.2024 13:40 Відповісти
Цю погань треба знищувати ,все це як наслідок,яка влада такі кадри ,професіонала Кудрицького зняли бо комусь потрібно підпорядкувати кошти які йдуть на відновленя енергетики ,а ось всяка колоборанська мерзота на всіх рівнях ,невже СБУ під час війни не здатна очистити від ворогів.
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16.10.2024 11:57 Відповісти
На**я Кудрицького усунули, зермаки йо*ані ?!
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16.10.2024 12:15 Відповісти
Відповідав за охорону важливих обʼєктів стратегічного значення??? Ха ха ха, це ж який відділ кадрів та який орган спецперевірок його так ретельно відбирав??? Не перестаю дивуватися кадровій політиці в нашої державі…
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16.10.2024 12:16 Відповісти
Але щоб почати працювати продавцем у супермаркет тебе перевіряє служба безпеки цієї фірми. Продавцем, Карл!
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16.10.2024 13:00 Відповісти
Міністр енергетики Галущенко з команди ФСБ-шніка Деркача.
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16.10.2024 12:18 Відповісти
"Но, позвольтє, как же он служил в очистке укренерго?"
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16.10.2024 12:37 Відповісти
Підіть в Енергоатом, там таких - кожен другий. І це стратегічне підприємство!!
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16.10.2024 15:58 Відповісти
 
 