Пішов на співпрацю з ворогом: директора окупаційного лісгоспу Балаклії засуджено до 6 з половиною років ув’язнення. ФОТОрепортаж
Колишній помічник лісничого, який під час окупації Балаклії працював на ворога, проведе за ґратами шість з половиною років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що Ленінський районний суд Харкова засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі колишнього лісничого з міста Балаклія, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками.
За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили керувати місцевим лісгоспом, який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.
Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало.
Рішенням суду його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,6 року. Також у колаборанта конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.
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Цей калхознік випустив би з тебе кишки, і гикнути не встиг би, критик.