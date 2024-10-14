Пішов на співпрацю з ворогом: директора окупаційного лісгоспу Балаклії засуджено до 6 з половиною років ув’язнення. ФОТОрепортаж

Колишній помічник лісничого, який під час окупації Балаклії працював на ворога, проведе за ґратами шість з половиною років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що Ленінський районний суд Харкова засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі колишнього лісничого з міста Балаклія, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками.

За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили керувати місцевим лісгоспом, який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Зрадник допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

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Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Рішенням суду його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,6 року. Також у колаборанта конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.









