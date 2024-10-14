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Новости Фото Государственная измена
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Пошел на сотрудничество с врагом: директор оккупационного лесхоза Балаклеи приговорен к 6,5 года заключения. ФОТОрепортаж

Бывший помощник лесничего, который во время оккупации Балаклеи работал на врага, проведет за решеткой шесть с половиной лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что Ленинский районный суд Харькова приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего лесничего из города Балаклея, который во время оккупации активно сотрудничал с захватчиками.

По данным следствия, после оккупации Балаклеи мужчина пошел на сотрудничество с врагом. Его назначили руководить местным лесхозом, который вошел в состав оккупационной администрации. Предатель помогал организовывать рубку деревьев, которую потом передавали на нужды захватчиков.

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После освобождения Балаклеи он скрывался, однако ГБР установило его местонахождение и задержало.

Решением суда он признан виновным в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и заключен в тюрьму на 6,5 года. Также у коллаборациониста конфисковано имущество, он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

На Харківщині засудили колишнього лісничого з Балаклії
На Харківщині засудили колишнього лісничого з Балаклії
На Харківщині засудили колишнього лісничого з Балаклії

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приговор (1234) суд (25136) государственная измена (1566) коллаборационизм (880) Балаклея (264) ГБР (3032)


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целое ДБР колхозника задерживает....
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14.10.2024 11:38 Ответить
Калхознік? Треба справді ні-хе-ра не розуміти, щоб поблажливо відноситись до таких калхозніков.
Цей калхознік випустив би з тебе кишки, і гикнути не встиг би, критик.
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14.10.2024 11:49 Ответить
Щось дуже мало дали цьому зраднику !!
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14.10.2024 11:38 Ответить
а Гнезділова посадять на 12 років, я не переплутав? а Кудрицькому за два дні "роботи" у вересні виплатили 17 мільйонів, я помилився мабуть?
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14.10.2024 11:40 Ответить
 
 