Пошел на сотрудничество с врагом: директор оккупационного лесхоза Балаклеи приговорен к 6,5 года заключения. ФОТОрепортаж

Бывший помощник лесничего, который во время оккупации Балаклеи работал на врага, проведет за решеткой шесть с половиной лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что Ленинский районный суд Харькова приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего лесничего из города Балаклея, который во время оккупации активно сотрудничал с захватчиками.

По данным следствия, после оккупации Балаклеи мужчина пошел на сотрудничество с врагом. Его назначили руководить местным лесхозом, который вошел в состав оккупационной администрации. Предатель помогал организовывать рубку деревьев, которую потом передавали на нужды захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предатель, вступивший в "МВД РФ" во время оккупации Балаклеи на Харьковщине, приговорен к 13 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

После освобождения Балаклеи он скрывался, однако ГБР установило его местонахождение и задержало.

Решением суда он признан виновным в коллаборационистской деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и заключен в тюрьму на 6,5 года. Также у коллаборациониста конфисковано имущество, он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.









