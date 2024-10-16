Задержан чиновник "Укрэнерго", который оправдывал вражеские удары и отрицал государственность Украины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность чиновника НЭК "Укрэнерго", который оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурантом является один из руководителей департамента безопасности госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины.

Преступная деятельность задержанного

По материалам дела, чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми пытался оправдывать военные преступления рашистов, в частности воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дронных ударов по украинским энергообъектам.

"Одновременно чиновник восхвалял кремлевский режим и ставил под сомнение существование государства Украина. Более того, он лично выражал свое желание к массовому убийству украинцев", - отмечают в СБУ.

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Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

Подозрение задержанному

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности относительно несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную тайну.