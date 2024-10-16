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Задержан чиновник "Укрэнерго", который оправдывал вражеские удары и отрицал государственность Украины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность чиновника НЭК "Укрэнерго", который оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигурантом является один из руководителей департамента безопасности госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины.

Преступная деятельность задержанного

По материалам дела, чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми пытался оправдывать военные преступления рашистов, в частности воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

затримано чиновника Укренерго

Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дронных ударов по украинским энергообъектам.

"Одновременно чиновник восхвалял кремлевский режим и ставил под сомнение существование государства Украина. Более того, он лично выражал свое желание к массовому убийству украинцев", - отмечают в СБУ.

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Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

Подозрение задержанному

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления, в частности относительно несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Автор: 

СБУ (19994) Укрэнерго (659) коллаборационизм (882)


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Топ комментарии
+15
Отримай "бронь" як "критично важливий фахівець" та спокійно заперечуй існування України. А вам слабО?
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16.10.2024 11:47
+11
треба дивуватись ефективності ударів по нашій енергетиці?
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16.10.2024 11:50
+7
Такого посадовця потрібно , без жодних вагань , знищити😡
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16.10.2024 11:47
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Отримай "бронь" як "критично важливий фахівець" та спокійно заперечуй існування України. А вам слабО?
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16.10.2024 11:47 Ответить
Такого посадовця потрібно , без жодних вагань , знищити😡
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16.10.2024 11:47 Ответить
Посадити падлюку на ланцюг і відправити копати окопи на передовій.
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16.10.2024 11:48 Ответить
питання---а ХТО ставив на посаду цю падлу ? такаж нікчемна,злодійська посадова тварюка ,а понесе він покарання ? НІ !
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16.10.2024 15:10 Ответить
треба дивуватись ефективності ударів по нашій енергетиці?
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16.10.2024 11:50 Ответить
Так ось чому розбомбили всі геси! А зовсім не тому що їрмак і компанія покрали гроші, як дехто подумав
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16.10.2024 11:52 Ответить
одне другому не заважає, вірніше навпаки ...
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16.10.2024 11:55 Ответить
Ну эта ж **** ни причем? И 73 голосовавших ни причем?
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16.10.2024 13:40 Ответить
Цю погань треба знищувати ,все це як наслідок,яка влада такі кадри ,професіонала Кудрицького зняли бо комусь потрібно підпорядкувати кошти які йдуть на відновленя енергетики ,а ось всяка колоборанська мерзота на всіх рівнях ,невже СБУ під час війни не здатна очистити від ворогів.
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16.10.2024 11:57 Ответить
На**я Кудрицького усунули, зермаки йо*ані ?!
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16.10.2024 12:15 Ответить
Відповідав за охорону важливих обʼєктів стратегічного значення??? Ха ха ха, це ж який відділ кадрів та який орган спецперевірок його так ретельно відбирав??? Не перестаю дивуватися кадровій політиці в нашої державі…
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16.10.2024 12:16 Ответить
Але щоб почати працювати продавцем у супермаркет тебе перевіряє служба безпеки цієї фірми. Продавцем, Карл!
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16.10.2024 13:00 Ответить
Міністр енергетики Галущенко з команди ФСБ-шніка Деркача.
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16.10.2024 12:18 Ответить
"Но, позвольтє, как же он служил в очистке укренерго?"
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16.10.2024 12:37 Ответить
Підіть в Енергоатом, там таких - кожен другий. І це стратегічне підприємство!!
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16.10.2024 15:58 Ответить
 
 