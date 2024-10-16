Задержана супружеская пара агентов РФ и их сообщники, шпионившие за позициями ВСУ на Юге, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу военной разведки РФ, которая действовала на правобережье Херсонщины. В состав вражеской ячейки входила супружеская пара и их сообщник, которые шпионили за Силами обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

По данным следствия, семейная пара фигурантов собирала координаты мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

Для этого фигуранты регулярно обходили местность и скрыто фиксировали геолокации Сил обороны. Если агенты обнаруживали военный объект, то пытались установить имеющееся там количество воинов и виды вооружений.

По такому же алгоритму действовал их сообщник.

"После разведывательных вылазок агенты готовили "отчеты" для своего резидента (руководителя) агентурной группы РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что им оказался родственник супругов с Херсонщины, который в начале полномасштабной войны пошел на сотрудничество с оккупантами, а после освобождения части территории региона сбежал в Краснодар (РФ).

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Находясь на территории страны-агрессора, резидент действовал под руководством кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

По указанию российского спецслужбиста он дистанционно завербовал своего брата и его жену с Херсонщины, а также местного жителя.

Впоследствии супружеская пара агентов пыталась "залечь на дно" и под видом переселенцев из Херсонской области переехала в Одессу.

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Задержание российских агентов

Впрочем, киберспециалисты Службы безопасности задокументировали преступные действия агентурной группы и заблаговременно задержали всех трех ее участников. У них изъяты мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Что грозит?

Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.