Задержана супружеская пара агентов РФ и их сообщники, шпионившие за позициями ВСУ на Юге, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу военной разведки РФ, которая действовала на правобережье Херсонщины. В состав вражеской ячейки входила супружеская пара и их сообщник, которые шпионили за Силами обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило следствие?
По данным следствия, семейная пара фигурантов собирала координаты мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.
Для этого фигуранты регулярно обходили местность и скрыто фиксировали геолокации Сил обороны. Если агенты обнаруживали военный объект, то пытались установить имеющееся там количество воинов и виды вооружений.
По такому же алгоритму действовал их сообщник.
"После разведывательных вылазок агенты готовили "отчеты" для своего резидента (руководителя) агентурной группы РФ", - говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что им оказался родственник супругов с Херсонщины, который в начале полномасштабной войны пошел на сотрудничество с оккупантами, а после освобождения части территории региона сбежал в Краснодар (РФ).
Находясь на территории страны-агрессора, резидент действовал под руководством кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).
По указанию российского спецслужбиста он дистанционно завербовал своего брата и его жену с Херсонщины, а также местного жителя.
Впоследствии супружеская пара агентов пыталась "залечь на дно" и под видом переселенцев из Херсонской области переехала в Одессу.
Задержание российских агентов
Впрочем, киберспециалисты Службы безопасности задокументировали преступные действия агентурной группы и заблаговременно задержали всех трех ее участников. У них изъяты мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским гру.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Что грозит?
Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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