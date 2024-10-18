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Новости Война
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На Харьковщине задержан агент ГРУ РФ, шпионивший за защитниками Купянска, - СБУ

СБУ затримала агента російського ГРУ РФ

Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ (более известной как ГРУ) на Харьковщине. Он шпионил за позициями украинских войск, держащих оборону на Купянском направлении, которое сейчас очень активно атакуют рашисты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задание оккупантов выполнял 23-летний безработный из Чугуевского района. Он попал в поле зрения российского ГРУ из-за своих пророссийских комментариев в Телеграмм-каналах.

Задача агента

После дистанционной вербовки агент начал объезжать местность вблизи передовой на велосипеде. Он скрыто фотографировал и снимал на видео расположение и передислокацию Сил обороны.

Также он разведывал направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ, которые перевозили личный состав, оружие и боеприпасы на фронт.

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Эта информация была нужна РФ для подготовки боевых операций и обстрелов Харьковщины.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предателя и после документирования его преступлений задержала по месту жительства. У него изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Что грозит предателю?

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 109 (действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20033) Харьковщина (5577) шпионаж (1408) Купянск (678)


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Чергова мерзенна гнида...
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18.10.2024 10:27 Ответить
Така мразота не заслуговує навіть на довічне життя ,
бо це просто нечисть 😡
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18.10.2024 10:32 Ответить
Генофонд говорите? Беречь говорите? Ну нах такие гены!
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18.10.2024 10:33 Ответить
Це не агент ГРУ. Це завербований агентами ГРУ. Агентів не затримали жодного. Навіть Сівковича просто відпустили за поребрік.
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18.10.2024 10:42 Ответить
На Харківщині? Та не можу бути, там же одні патріоти, яких вивохували "Допа" і "Гепа". Це ті, яких виховав "95 квартал" "какая разніца"?
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18.10.2024 10:43 Ответить
цю сволоту іще кормити поки воно здохне?
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18.10.2024 11:21 Ответить
Чому живий ?
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18.10.2024 13:53 Ответить
 
 