На Харьковщине задержан агент ГРУ РФ, шпионивший за защитниками Купянска, - СБУ

Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ (более известной как ГРУ) на Харьковщине. Он шпионил за позициями украинских войск, держащих оборону на Купянском направлении, которое сейчас очень активно атакуют рашисты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задание оккупантов выполнял 23-летний безработный из Чугуевского района. Он попал в поле зрения российского ГРУ из-за своих пророссийских комментариев в Телеграмм-каналах.

Задача агента

После дистанционной вербовки агент начал объезжать местность вблизи передовой на велосипеде. Он скрыто фотографировал и снимал на видео расположение и передислокацию Сил обороны.

Также он разведывал направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ, которые перевозили личный состав, оружие и боеприпасы на фронт.

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Эта информация была нужна РФ для подготовки боевых операций и обстрелов Харьковщины.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предателя и после документирования его преступлений задержала по месту жительства. У него изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Что грозит предателю?

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 109 (действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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