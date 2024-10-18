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Новини Війна
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На Харківщині затримано агента ГРУ РФ, який шпигував за оборонцями Куп’янська, - СБУ

СБУ затримала агента російського ГРУ РФ

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ) на Харківщині. Він шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку, котрий зараз дуже активно атакують рашисти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що завдання окупантів виконував 23-річний безробітний з Чугуївського району. Він потрапив у поле зору російського ГРУ через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Завдання агента

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію Сил оборони.

Також він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси на фронт.

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Ця інформація була потрібна РФ для підготовки бойових операцій та обстрілів Харківщини.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника і після документування його злочинів затримала за місцем проживання. У нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Що загрожує зраднику?

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12945) Харківщина (6054) шпигунство (1012) Куп’янськ (800)


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Чергова мерзенна гнида...
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18.10.2024 10:27 Відповісти
Така мразота не заслуговує навіть на довічне життя ,
бо це просто нечисть 😡
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18.10.2024 10:32 Відповісти
Генофонд говорите? Беречь говорите? Ну нах такие гены!
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18.10.2024 10:33 Відповісти
Це не агент ГРУ. Це завербований агентами ГРУ. Агентів не затримали жодного. Навіть Сівковича просто відпустили за поребрік.
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18.10.2024 10:42 Відповісти
На Харківщині? Та не можу бути, там же одні патріоти, яких вивохували "Допа" і "Гепа". Це ті, яких виховав "95 квартал" "какая разніца"?
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18.10.2024 10:43 Відповісти
цю сволоту іще кормити поки воно здохне?
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18.10.2024 11:21 Відповісти
Чому живий ?
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18.10.2024 13:53 Відповісти
 
 