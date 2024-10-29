РУС
5 241 22

10 лет тюрьмы получила российская агент, которая с помощью селфи наводила ракеты на Харьков, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет заключения получила информатор ФСБ, которая корректировала воздушные удары рашистов по Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сдавала врагу позиции Сил обороны в Харькове

Как отмечается, летом 2022 года злоумышленница навела российские ракеты на местный завод энергетической отрасли Украины, на котором она работала.

зрадниця з Харкова
зрадниця з Харкова

По данным СБУ, чтобы скорректировать вражескую атаку, женщина сфотографировала себя на фоне промышленного объекта и отправила фото агрессору.

"Также с помощью селфи российский информатор наводила воздушные атаки по позициям украинских войск, обороняющих областной центр.

Для маскировки преступных действий фигурантка удаляла файлы после каждого сеанса связи с фсб, а также постоянно меняла мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за защитниками Покровска под видом волонтера ООН: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу и задержали ее, когда она готовила новые координаты для огневого поражения.

У задержанной изъят телефон, который она использовала для корректировки воздушных ударов по региону.

Что установило следствие?

По данным следствия, вражеская пособница попала в поле зрения оккупантов во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабной войны.

После 24 февраля 2022 года на женщину дистанционно вышел представитель ФСБ и предложил ей сотрудничество.

Приговор злоумышленнице

По материалам следствия Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Автор: 

приговор (1276) СБУ (20433) Харьков (7747) шпионаж (1451)
Топ комментарии
+18
За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Джерело:

показать весь комментарий
29.10.2024 16:26 Ответить
+9
російська мова - це ворог, це зрадник, це кат
це агресор, злодій, наркоман, повія
алкоголік, збоченець, серійний вбивця
крадій, олігарх, корупціонер, деградант, і просто бидло.
Всі, хто носить цю мову в своїх клювах
Не варті прекрасного життя нормальних людей
в еру інтелекту
Носій росмови - це пітьма
Нехай вона буде проклята і згине разом з клювами!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:37 Ответить
+6
Мало! ДуУже МАЛО!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:17 Ответить
Это скриншот с Фейсбука?
Почему региональные настройки азиатские?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:14 Ответить
https://tverezo.info/post/107761

показать весь комментарий
29.10.2024 18:39 Ответить
Я конечно верю. Я и сам его там видел.
Вы скажите. Мопед ваш, или вы только объяву кинул?
Почему на страничке фейсбука с украинским текстом формат времени присущий Ирану, Китаю и Японии?
Почему на верхнем снимка клоун стоит на фоне людей одетых по летнему, а на нижнем клоун стоит в той же куртке, но на фоне тепло одетых людей?
показать весь комментарий
29.10.2024 19:39 Ответить
це я ваша маша, да, саме тий веласіпедіст...
показать весь комментарий
29.10.2024 21:16 Ответить
це не він... - іпсо...
показать весь комментарий
29.10.2024 21:35 Ответить
Мотузка кусок мила гілка тільки так переможемо .Всіх прихованих агентів корупціонерівпід час війни не садитьа нищить
показать весь комментарий
29.10.2024 16:28 Ответить
Все так. Тільки "клюв", - це "дзьоб".

показать весь комментарий
29.10.2024 16:44 Ответить
дякую за коригування, але дзьоби
у пташок
у росмовних - клюви,чєлюсті,
патрубки беззубі.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:50 Ответить
Цікаво, що українські фанатики навіть мови не знають...
показать весь комментарий
29.10.2024 17:03 Ответить
Що в голові у тої баби дурної було? Наводити смерть на своїх же співробітників. Щоб росіяни руйнували місце її ж роботи. Зовсім біда з головою у таких інформаторів. Треба їх у психлікарню садити на заспокійливі. Нехай зі слиною і соплями звисаючими до живота ходять.
показать весь комментарий
29.10.2024 17:06 Ответить
Они думают "помогу рашке победить и война закончится"
показать весь комментарий
29.10.2024 18:12 Ответить
Саме тому їх потрібно у психлікарню садити на заспокійливі. Не у СІЗО у психлікарню і показувати періодично як живуть ті, кого раніше посадили.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:14 Ответить
і чому жахливі ноги не заблюрили?
показать весь комментарий
29.10.2024 17:27 Ответить
Ноги як ноги. Це ж зрадників, а не фотомодель.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:15 Ответить
Зрадниця...
показать весь комментарий
29.10.2024 18:16 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 19:13 Ответить
Підкинути, щоби іншім був "урок" - шкода що "українка", кадиркам і буде верещати, за всі свої "карєктіровкі":"разія, разія". Нічого все рівно таких не навчить.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:15 Ответить
За таке треба розстрілювати а не давати десять років. Тепер її суку ще прийдеться годувати. А питається навіщо. Ото основна біда українців в тому що за дуже добрі.
показать весь комментарий
29.10.2024 20:21 Ответить
 
 