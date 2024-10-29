10 лет тюрьмы получила российская агент, которая с помощью селфи наводила ракеты на Харьков, - СБУ. ФОТО
Благодаря доказательной базе Службы безопасности 10 лет заключения получила информатор ФСБ, которая корректировала воздушные удары рашистов по Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сдавала врагу позиции Сил обороны в Харькове
Как отмечается, летом 2022 года злоумышленница навела российские ракеты на местный завод энергетической отрасли Украины, на котором она работала.
По данным СБУ, чтобы скорректировать вражескую атаку, женщина сфотографировала себя на фоне промышленного объекта и отправила фото агрессору.
"Также с помощью селфи российский информатор наводила воздушные атаки по позициям украинских войск, обороняющих областной центр.
Для маскировки преступных действий фигурантка удаляла файлы после каждого сеанса связи с фсб, а также постоянно меняла мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу и задержали ее, когда она готовила новые координаты для огневого поражения.
У задержанной изъят телефон, который она использовала для корректировки воздушных ударов по региону.
Что установило следствие?
По данным следствия, вражеская пособница попала в поле зрения оккупантов во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабной войны.
После 24 февраля 2022 года на женщину дистанционно вышел представитель ФСБ и предложил ей сотрудничество.
Приговор злоумышленнице
По материалам следствия Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
