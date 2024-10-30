Коригували удари по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала чотирьох агентів РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донеччині. Фігуранти намагалися розвідати й передати агресору координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

Агенти працювали окремо

Зазначається, що ворожими інформаторами виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали "швидких" заробітків у Телеграм-каналах.

Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів.

Серед затриманих – двоє зрадників з Лимана та Слов’янська. За вказівкою ФСБ вони шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи збройних сил рф.

Коригування ударів по шпиталях з пораненими воїнами ЗСУ

У разі виявлення потенційних цілей інформаторами окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати керованими авіабомбами.

Ще одним агентом ФСБ виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари рашистів по військових шпиталях, де проходили лікування поранені воїни Сил оборони.

Співробітники СБУ запобігли ворожим атакам завдяки своєчасному затриманню поплічника російської спецслужби.

Інший зрадник працював на воєнну розвідку окупантів (більш відому як ГРУ). Для неї фігурант встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

Затримання та підозри агентам ФСБ РФ

За всіма викрити фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

