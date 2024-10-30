УКР
Коригували удари по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала чотирьох агентів РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донеччині. Фігуранти намагалися розвідати й передати агресору координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агенти працювали окремо

Зазначається, що ворожими інформаторами виявилися місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали "швидких" заробітків у Телеграм-каналах.

Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів.

СБУ викрила 4 агентів ФСБ Росії у Донецькій області

Серед затриманих – двоє зрадників з Лимана та Слов’янська. За вказівкою ФСБ вони шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи збройних сил рф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 років в’язниці отримала російська агентка, яка за допомогою селфі наводила ракети на Харків, - СБУ. ФОТО 

Коригування ударів по шпиталях з пораненими воїнами ЗСУ

У разі виявлення потенційних цілей інформаторами окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати керованими авіабомбами.

СБУ викрила 4 агентів ФСБ Росії у Донецькій області

СБУ викрила 4 агентів ФСБ Росії у Донецькій області

Ще одним агентом ФСБ виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари рашистів по військових шпиталях, де проходили лікування поранені воїни Сил оборони.

Співробітники СБУ запобігли ворожим атакам завдяки своєчасному затриманню поплічника російської спецслужби.

Читайте також: Шпигував за оборонцями Покровська під виглядом волонтера ООН: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж 

Інший зрадник працював на воєнну розвідку окупантів (більш відому як ГРУ). Для неї фігурант встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

СБУ викрила 4 агентів ФСБ Росії у Донецькій області

Затримання та підозри агентам ФСБ РФ

За всіма викрити фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Наводив удари РФ на власний підрозділ під час боїв за Часів Яр: СБУ затримала військовослужбовця. ФОТОрепортаж

СБУ (13384) шпигунство (1057) Донецька область (9660) державна зрада (1775) коригування (122)
Нажаль ще якась кількість мерзенних гнид ще залишається в Україні...
показати весь коментар
30.10.2024 10:20 Відповісти
Коли ви вже колоборанське бидло виздихаєте ? під час війни цих виродків треба фізично знищувати.
показати весь коментар
30.10.2024 11:23 Відповісти
Під час Другої Світової в Великобританії корегувальників розстрілювали.
показати весь коментар
30.10.2024 11:38 Відповісти
На палю посеред села виставить або живим щитом на передову
показати весь коментар
30.10.2024 12:21 Відповісти
За законами віськового стану, засудити до вищої міри покарання!!!
показати весь коментар
30.10.2024 12:27 Відповісти
Всі боти тільки верещать "на палю!"
І ніхто не запропонував мешканцям Краматорська анонімно здати пару ждунів, які скорі за все навідники. В Дружківці та Слов"янську мешканці точно знають одне одного, і хто чим дихає, ще з 14 року.
Якби хотіли захистити своє житло - давно б зайнялись профілактикою.
показати весь коментар
30.10.2024 14:03 Відповісти
Ви серьйозно? Це ж не села.
показати весь коментар
31.10.2024 08:41 Відповісти
 
 