Авіаудар по багатоповерхівці у Харкові: під завалами знайшли тіло 15-річного хлопчика, - прокуратура (оновлено)
На місці російського авіаудару по багатоповерхівці у Харкові під завалами знайшли тіло другої жертви - 15-річного юнака.
Про це заявив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що зараз рятувальники вирішують, як тіло хлопчика деблокувати. Він мешкав на першому поверсі з бабусею та дідусем.
"Візуально тіло бачать, але на ньому дуже важкі плити. Скоріш за все загинув, оскільки немає ознак життя", - сказав Чубенко.
За його словами, рятувальні роботи продовжуватимуться, допоки повністю не буде розібрано завали й не буде встановлено, що дійсно там нікого немає.
"Також тут декілька квартир, які обвалилися - їх орендували й у сусідів немає точної інформації, яка кількість людей там мешкала, нема контактів цих людей, нема розуміння, чи перебували вони у квартирах в момент влучання. Тому будуть повністю розбирати завали. Шість поверхів фактично склалися в одне ціле, тому дуже складна операція з технічного боку", - розповів Чубенко.
Речник прокуратури зазначив, що це панельний будинок і декілька панелей стін і підлоги зараз висять в повітрі над місцем, де працюють рятувальники.
"Остання інформація це 12-річний хлопчик, якого деблокували, 35 поранених. Вчорашній хлопчик були невеликі ознаки життя, 40 хвилин співробітники швидкої допомоги його реанімували, але не вдалося повернути до життя", - додав представник прокуратури.
Оновлена інформація 13:35
"Рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. Кількість загиблих зросла до 2. Рятувально-пошукова операція триває", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
