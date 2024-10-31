УКР
Авіаудар по багатоповерхівці у Харкові: під завалами знайшли тіло 15-річного хлопчика, - прокуратура (оновлено)

Удар по Харкову КАбом 30 жовтня

На місці російського авіаудару по багатоповерхівці у Харкові під завалами знайшли тіло другої жертви - 15-річного юнака. 

Про це заявив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз рятувальники вирішують, як тіло хлопчика деблокувати. Він мешкав на першому поверсі з бабусею та дідусем.

"Візуально тіло бачать, але на ньому дуже важкі плити. Скоріш за все загинув, оскільки немає ознак життя", - сказав Чубенко.

За його словами, рятувальні роботи продовжуватимуться, допоки повністю не буде розібрано завали й не буде встановлено, що дійсно там нікого немає.

"Також тут декілька квартир, які обвалилися - їх орендували й у сусідів немає точної інформації, яка кількість людей там мешкала, нема контактів цих людей, нема розуміння, чи перебували вони у квартирах в момент влучання. Тому будуть повністю розбирати завали. Шість поверхів фактично склалися в одне ціле, тому дуже складна операція з технічного боку", - розповів Чубенко.

Речник прокуратури зазначив, що це панельний будинок і декілька панелей стін і підлоги зараз висять в повітрі над місцем, де працюють рятувальники.

"Остання інформація це 12-річний хлопчик, якого деблокували, 35 поранених. Вчорашній хлопчик були невеликі ознаки життя, 40 хвилин співробітники швидкої допомоги його реанімували, але не вдалося повернути до життя", - додав представник прокуратури.

Оновлена інформація 13:35

"Рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. Кількість загиблих зросла до 2.  Рятувально-пошукова операція триває", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

М'яких хмаринок загиблим діточкам. Такі страшні новини вже не бентежать наших закордонних партнерів.
31.10.2024 13:00 Відповісти
То західні партнери винні, що ми більше не виробляємо свою далекобійну зброю, бо хтось брудно-зелений це згорнув, бо бачив мир..? Якби ми мали чим і якби була воля військового керівництва, яке не прогнулося під зелену ставку і якому плювати на укази для зеленої погані московських кураторів, то не питали б ні в кого дозволів. Зараз пішла хвиля хейтут "поганих партнерів", і купа коментарів як під копірку. Видно, зелень таки збирається здавати Україну *****..
31.10.2024 13:47 Відповісти
нехай навіки буде проклята московія і московіти...
31.10.2024 14:17 Відповісти
Рашиська орда продовжує воювати з дітьми ,це якою треба кінченою мерзотою бути що б свідомо вбивати мирних громадян це в варварів називаєтся "зщащита русскоязичного населенія" що б ви всі виздихали кацапські варвари ,здохни **** путін і вся твоя родина.
31.10.2024 14:24 Відповісти
 
 