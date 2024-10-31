УКР
У Харкові триває рятувальна операція, під завалами може бути дитина. ФОТОрепортаж

У Харкові на місці влучання російського КАБу в багатоквартирний будинок тривають рятувальні заходи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальні заходи тривають. Під завалами можуть бути щонайменше двоє людей, серед них - дитина", - зазначив Синєгубов.

Нагадємо пізно ввечері середи, 30 жовтня, у Харкові було чути вибухи. Попередньо, російські загарбники влучили КАБом в багатоповерхівку.

Також дивіться: Зеленський опублікував відео з місця удару КАБ по дев’ятиповерхівці у Харкові. ВIДЕО

Наслідки російських обстрілів Харкова 30 жовтня

Рятувальники виводять людей зі зруйнованого КАБом будинку в Харкові
Під завалами будинку досі залишаються люди

Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 30, загинула 1 дитина

Руйнування будинку в який влучив КАБ

обстріл (31019) Харків (5877)
