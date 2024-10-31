У Харкові триває рятувальна операція, під завалами може бути дитина. ФОТОрепортаж

У Харкові на місці влучання російського КАБу в багатоквартирний будинок тривають рятувальні заходи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальні заходи тривають. Під завалами можуть бути щонайменше двоє людей, серед них - дитина", - зазначив Синєгубов.

Нагадємо пізно ввечері середи, 30 жовтня, у Харкові було чути вибухи. Попередньо, російські загарбники влучили КАБом в багатоповерхівку.

