У Харкові триває рятувальна операція, під завалами може бути дитина. ФОТОрепортаж
У Харкові на місці влучання російського КАБу в багатоквартирний будинок тривають рятувальні заходи.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальні заходи тривають. Під завалами можуть бути щонайменше двоє людей, серед них - дитина", - зазначив Синєгубов.
Нагадємо пізно ввечері середи, 30 жовтня, у Харкові було чути вибухи. Попередньо, російські загарбники влучили КАБом в багатоповерхівку.
ну і чому досі жива?