Зеленський опублікував відео з місця удару КАБ по дев’ятиповерхівці у Харкові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російської КАБ у житловий будинок у Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові. На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці", - зазначив президент.

Зеленський вкотре звернувся до партнерів із закликом більш рішуче допомагати Україні у війні з РФ.

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти влучили КАБом у багатоповерхівку в Харкові. Зруйновано під’їзд будинку, 12 постраждалих, серед них дитина (оновлено)

Зеленський Володимир (25578) Харків (5877) КАБ (437)
Топ коментарі
+16
так ти ж підар нагуляний сам договрняки устроїв з путіним!
що ти робив в Омані? журналістам відповів - не скажу!
собака ти скажена,ублюдок з 95 квартала! щоб ти здох!
31.10.2024 01:23 Відповісти
+15
Кончений 🤡...української історичної трагедії. це падло навіть не розуміє ,шо відео розрухи, та скалічених людей це не той відосик...нема шоб показати звільнені українські землі ,воно паскудо ,показує те ,шо навіть не хоче захищати ,говнокомандуючий , ****...русня кожний день ,захлинається від щастя ,шо українці вибрали , для них цього іді* та !!!!
31.10.2024 00:31 Відповісти
+14
Зеленський зробив усе, щоб ослабити опір ЗСУ та довіру партнерів - від кабміну ПартіїРегіонів з рашкозалежнимиолігархами до знищення найдосвідченішого генералітету ЗСУ . А почав, , боневтікши, зі зради свого оточення наприклад Вані Баканова та інших Єрмаківських ПРихвостнів післяЯнуковичевського періоду.
Зараз як у гидотній п"єсі ПРодюсера Козира грає ролтїь абіженого партнерами преза - гидотна картина
31.10.2024 03:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партнери вибір зробили: хай гинуть українці, аби не гинули європейці.
30.10.2024 23:58 Відповісти
Ні. Найвеличніший нічого не робить щоб хоч якось полегшити ситуацію. Європейці якраз нормальні більш менш.
31.10.2024 00:00 Відповісти
нормально дивляться на бомбардування житлових будинків
31.10.2024 00:34 Відповісти
Найвеличніший не робить нічого майже крім звинувачення всіх навіть у своїх помилках. І хоче щоб українці за ним повторювали.
31.10.2024 00:36 Відповісти
Немає у європейців магічної палички, помах якої одразу зупинить війну. Що можуть дають біженців приймають.
31.10.2024 00:38 Відповісти
Та канєшна-канєшна. Вони винні в тому, що клован замість ракет робив дороги.
31.10.2024 05:28 Відповісти
Зеленський зробив усе, щоб ослабити опір ЗСУ та довіру партнерів - від кабміну ПартіїРегіонів з рашкозалежнимиолігархами до знищення найдосвідченішого генералітету ЗСУ . А почав, , боневтікши, зі зради свого оточення наприклад Вані Баканова та інших Єрмаківських ПРихвостнів післяЯнуковичевського періоду.
Зараз як у гидотній п"єсі ПРодюсера Козира грає ролтїь абіженого партнерами преза - гидотна картина
31.10.2024 03:56 Відповісти
Це вибір українців
31.10.2024 08:12 Відповісти
Зеленський , де наші ракети ?
31.10.2024 00:01 Відповісти
2 роки Камишін Ахметівське зерно вивозив та ще й обікравши Україну й тут - йому не до ракет було. А тепер... А що тепер - вони добивають Україну недовірою партнерів .
31.10.2024 03:59 Відповісти
ЛАПИН: новое интервью Ермака загнало запад в тупик, главам МСЭК предложили откупиться!- ютуб
31.10.2024 04:00 Відповісти
31.10.2024 00:01 Відповісти
який вихід?
31.10.2024 00:21 Відповісти
повісити просроченого! дєрьмака,татарова, весь квартал на пожиттєве!
депутатів на передову!
вернути Залужного!
31.10.2024 01:26 Відповісти
по ідеї - згоден.
Але, реально: як це втілити?
31.10.2024 02:06 Відповісти
Потрібні військові для нейтралізації фсьшних кротів і політики для створення Уряду порятунку, легітимному на Заході.
31.10.2024 02:18 Відповісти
Это не ново в истории вообще. Отзывать ВС для перехвата власти. Но кого ставить! Нет личности, харизмы. И фронт обвалиться. Повторяется история 1917 --21 гг. Идеально причем. Статус страны с ЯО надо срочно восстанавливать для начала. НАТО не сработало и не разу, балканский кризис вытянули США. Нам уже туда в НАТО не надо. Франция со своим ЯО выходила из НАТО, потом вернулась, и они решали и то и другое.
31.10.2024 06:07 Відповісти
Кончений 🤡...української історичної трагедії. це падло навіть не розуміє ,шо відео розрухи, та скалічених людей це не той відосик...нема шоб показати звільнені українські землі ,воно паскудо ,показує те ,шо навіть не хоче захищати ,говнокомандуючий , ****...русня кожний день ,захлинається від щастя ,шо українці вибрали , для них цього іді* та !!!!
31.10.2024 00:31 Відповісти
Жах!!!
31.10.2024 00:43 Відповісти
так ти ж підар нагуляний сам договрняки устроїв з путіним!
що ти робив в Омані? журналістам відповів - не скажу!
собака ти скажена,ублюдок з 95 квартала! щоб ти здох!
31.10.2024 01:23 Відповісти
Спочатку його ********. Нехай потвора побуде у шкірі українців.
31.10.2024 05:59 Відповісти
зеля,тобі не дав втекти Кривонос....а я скажу,що ви зря йому помішали товариш генерал!
31.10.2024 01:28 Відповісти
Кривонос залив злітну смугу у Жулянах мастилом. Але це врятувало Київ від окупації. Зєля не зміг втікти? Ну то таке
31.10.2024 03:12 Відповісти
А на генерала Кривоноса за цей епізод оборони Києва завели кримінальну справу з формулювання "Навмисне пошкодження державного майна", а потім на бидломарафоні подоляк цей епізод приписував собі. Піпець!


"ДБР звинувачує генерала у нібито незаконній організації оборони аеропорту «Жуляни»

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року."
Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/100000909172681/posts/8180486241991600 опублікував журналіст Юрій Бутусов.
31.10.2024 07:40 Відповісти
Гнидоза хрипата! Ці смерті на твоїй совісті, падло ти дегенератне! Щоб весь твій рід виздихав в муках за те, що ти привів ***** в Україну! Будь ти проклятий, гундосий виродок, за цю війну!
31.10.2024 02:16 Відповісти
А ти в Канаді як, добре почуваєшся?
31.10.2024 06:21 Відповісти
Залужний верховний головнокомандуваач?
31.10.2024 08:14 Відповісти
До цього блазня колись дійде, що оце усе - результат його царювання, його потужних рішень і бездіяльності у питаннях обороноздатності держави?
31.10.2024 07:09 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
31.10.2024 07:10 Відповісти
іран,північна Корея,білорусія всі просять ядерну зброю, чому ми не просимо ?
31.10.2024 07:54 Відповісти
В кого?В рашки просити?
31.10.2024 08:19 Відповісти
Це типу від там був, відзняв і опублікував? Де ще ви не вилизували оте зелене лайно? В якому місці ще ваш язик не побував?
Зелю геть! Геть зелене лайно! Уряд національного порятунку!!!
31.10.2024 09:45 Відповісти
Хто буде головою уряду? Який склад міністрів? Є консенсус?
31.10.2024 12:36 Відповісти
 
 