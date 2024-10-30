Зеленський опублікував відео з місця удару КАБ по дев’ятиповерхівці у Харкові. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російської КАБ у житловий будинок у Харкові.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові. На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці", - зазначив президент.
Зеленський вкотре звернувся до партнерів із закликом більш рішуче допомагати Україні у війні з РФ.
"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз як у гидотній п"єсі ПРодюсера Козира грає ролтїь абіженого партнерами преза - гидотна картина
депутатів на передову!
вернути Залужного!
Але, реально: як це втілити?
що ти робив в Омані? журналістам відповів - не скажу!
собака ти скажена,ублюдок з 95 квартала! щоб ти здох!
"ДБР звинувачує генерала у нібито незаконній організації оборони аеропорту «Жуляни»
Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року."
Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/100000909172681/posts/8180486241991600 опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Зелю геть! Геть зелене лайно! Уряд національного порятунку!!!