Зеленський опублікував відео з місця удару КАБ по дев’ятиповерхівці у Харкові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російської КАБ у житловий будинок у Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові. На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці", - зазначив президент.

Зеленський вкотре звернувся до партнерів із закликом більш рішуче допомагати Україні у війні з РФ.

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - наголосив Зеленський.

