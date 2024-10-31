УКР
Окупанти влучили КАБом у багатоповерхівку в Харкові, постраждало 30 людей, 1 дитина загинула (оновлено)

Харків ворожий обстріл 30 жовтня

Пізно ввечері середи, 30 жовтня, у Харкові було чути вибухи. Попередньо, російські загарбники влучили керованою авіаційною бомбою в багатоповерхівку.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі", - написав Терехов о 22:57.

Очільник Харківської ОВА ОЛег Синєгубов повідомив, що є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

"Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами", - написав він о 23:01.

Оновлена інформація

О 23:11 Синєгубов повідомив, що внаслідок влучання ворожого КАБу зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджені цивільні автомобілі. Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання", - написав посадовець.

Станом на 23:15 відомо про сімох постраждалих. 

О 23:20 мер міста Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.

"Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", - повідомив мер.

Внаслідок ворожої атаки повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку.

О 23:29 Терехов повідомив, що двоє серед постраждалих у важкому стані - це дитина 11 років та 22 річний чоловік.

"На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо їх порятунку", - написав мер. 

Також Терехов повідомив, що під завалами багатоповерхівки перебуває дитина, рятувальники намагаються її дістати.

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 14, під завалами перебувають люди, їх намагаються дістати рятувальники.

О 23:48 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17.

О 23:52 мер міста Терехов повідомив, що постраждалих вже 18. 

Станом на 00:14 31 жовтня постраждали 23 людини. Двоє залишаються у важкому стані. Вісім - у середньому, інші - мають легкі поранення.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Кількість постраждалих зросла до 29.

За інформацією Ігоря Терехова, постраждало 30 людей.

Дивіться також: Завершено рятувальні роботи на місці нічного ворожого влучання у Харкові. ФОТОрепортаж

