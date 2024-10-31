РУС
Новости Война
9 088 36

Оккупанты попали КАБом в многоэтажку в Харькове, пострадали 30 человек, 1 ребенок погиб (обновлено)

Харків ворожий обстріл 30 жовтня

В среду поздно вечером, 30 октября, в Харькове были слышны взрывы. Предварительно, российские захватчики ударили управляемой авиационной бомбой в многоэтажку.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, имеем информацию о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие", - написал Терехов в 22:57.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

"Предварительно, есть пострадавшие, в том числе под завалами", - написал он в 23:01.

Обновленная информация

В 23:11 Синегубов сообщил, что в результате попадания вражеского КАБ разрушен почти весь подъезд дома.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание", - написал чиновник.

По состоянию на 23:15 известно о семи пострадавших.

В 23:20 мэр города Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 12.

"По состоянию на данный момент располагаем информацией о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", - сообщил мэр.

В результате вражеской атаки полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома.

В 23:29 Терехов сообщил, что двое среди пострадавших в тяжелом состоянии – это ребенок 11 лет и 22-летний мужчина.

"На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению", - написал мэр.

Также Терехов сообщил, что под завалами многоэтажки находится ребенок, спасатели пытаются его достать.

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 14, под завалами находятся люди, их пытаются достать спасатели.

В 23:48 Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до 17.

В 23:52 мэр города Терехов сообщил, что пострадавших уже 18.

По состоянию на 00:14, 31 октября пострадали 23 человека. Двое остаются в тяжелом состоянии. Восемь – в среднем, остальные – имеют легкие ранения.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Число пострадавших возросло до 29.

По информации Игоря Терехова, пострадали 30 человек.

+17
Співчуття нашим харківʼянам ,
Тримайтеся 🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼
30.10.2024 23:21 Ответить
+17
Краще у під'їзді його ж будинку повісити або забити молотком пілота. Всіх пілотів.
30.10.2024 23:50 Ответить
+12
Один дуже молодий але страшно крутий супермен,за філіжанкою кави у звільненій Ялті,нам колись розказував,що в Україні є якийсь таємничий Укрмоссад,довгі руки якого до всіх дістають....але рослітунів у планах цього грізного Моссаду на цей рік немає,заплановано лише підрив сміттєзбірників біля мерії Ханти-Мансійська. Але от у 25-26 роках.....Ух!!!!!
30.10.2024 23:59 Ответить
нічого тупішого нема, ніж оці ваши "тримайки".
31.10.2024 00:49 Ответить
Бєлґорот сьогодні спатиме спокійно.
показать весь комментарий
Цуки!!!
Та коли вже буде зникне ця нелюдська упиріна пошесть ,разом із zeмародернею
30.10.2024 23:41 Ответить
Почему уже не слышно про ответку по Белгороду и Курску?
показать весь комментарий
1. Там живут мірниє люді.
2. Неможна занадто турбувати ООН
3. Бо ескалація може бути.
30.10.2024 23:44 Ответить
Краще у під'їзді його ж будинку повісити або забити молотком пілота. Всіх пілотів.
30.10.2024 23:50 Ответить
Один дуже молодий але страшно крутий супермен,за філіжанкою кави у звільненій Ялті,нам колись розказував,що в Україні є якийсь таємничий Укрмоссад,довгі руки якого до всіх дістають....але рослітунів у планах цього грізного Моссаду на цей рік немає,заплановано лише підрив сміттєзбірників біля мерії Ханти-Мансійська. Але от у 25-26 роках.....Ух!!!!!
30.10.2024 23:59 Ответить
Недавно забили молотком якогось начальника російських стратегічних літунів.
показать весь комментарий
Якась п'яні кацапські розборки, а буданов собі приписав.
Якщо потрібно когось ліквідувати, то у спецслужб є інші засоби - вибухівка, снайперка, пістолет з глушником, ніж, а молотками забивають або у п'яній бійці або гопота у пограбуваннях.
31.10.2024 06:32 Ответить
Зупинить тебе мусорський патруль,і шо ти їм зачешеш про пукалку з глушником?.. А молоток
31.10.2024 09:43 Ответить
...він і в африці мольоток...
31.10.2024 09:44 Ответить
німці забили? п2яні німці,фрау? невже,спецназівці Буданова вже перейшли на молотки,обценьки,спиці,голки,зубила?
31.10.2024 17:58 Ответить
Так Харків буде знищено, як Алепо в Сирії, західні країни вже на ці бомбардування зовсім не реагують, зброї якою можна було б знищувати каби, та їх носії очевидно нам не дають.
31.10.2024 00:18 Ответить
А свою зброю робити теж захід не дає? Вже скоро 3 роки цієї бійні, а ми все крайніх на заході шукаємо.
показать весь комментарий
А хто сказав, що ми шукаємо? Робимо вигляд, що шукаємо і одночасно робимо усе, щоб нам її не давали - тримаємо у владі агентів московії і корупціонерів, бикуємо перед тими, від кого критично залежні, поводимось нахабно з ними, наче нам усі винні.
показать весь комментарий
Ти знаєш де можна побудувати завод в Україні,в який зразу не прилетить кацапська ракета??? Ти довбойоб,чі хайпер?
показать весь комментарий
Не повірите, але я знаю де в Україні такий завод вже років 50 працює і жодної ракети. Тому було б бажання.
показать весь комментарий
Хто прагне до результату, той робить, а такі як ти, довбень дуполизий, шукають причини нічого не робити і нити на весь світ. Хто тобі, придурошний скоморох, заважає випускати свою зброю за кордоном? Прокинься, ідіоте, війна йде на наше виживання, а не конкурс на найтупішого клоуна "Хоть поржем!" .
показать весь комментарий
В будь якому (такому) випадку необхідно вбивати цивільних кацапів в пропорції 3:1≫враховуючи співвідношення населення рашкі і України.
Але так зв. "укр. керивництво" здало Україну в Омані і Стамбулі.
Всі ці розповіді про відсутність ракет брехня захопивших владу в країні купки нацменів.
показать весь комментарий
Після першого ж впавшого під'їзду від нашої ракети десь у бєлгороді захід покаже нам фак замість військової допомоги. Вони ж типу проти вбивства цивільних (вбивства наших вони сором'язливо не помічають). Тому такі заклики тільки на форумах у інтернеті і залишаться.
показать весь комментарий
Навпаки , захід почне надавати більше зброї.
показать весь комментарий
Я б запропонував тактику залякування нашими диверсантами сімей російських пілотів. Навіть не їх самих. Єфективніше було б починати з їхніх дітей порізаних на куски. І щоб було зрозуміло чия це дитина. І за що. Не будемо жорстокими до них, то вони своєю природньою азійською жорстокістю нас знищать. Наприклад, в Індонезії проста невиплата заробітньої плати звичайному робітнику закінчується смертю дитини роботодавця. Не роботодавця як винуваться, а його рідної дитини.Тому в цій країні кидків з зарплатнею не буває від слова зовсім. То чому щось подібне не призвичаїти до нашої війни з Кацапстаном. Може хоть це трохи призупинить подібних ,,пілотів.. І так, ,,минекацапи,, залиште при собі.
показать весь комментарий
Тварь! Зеленский эта кровь на тебе!!!!!!
показать весь комментарий
От чого ви чужинця цькуєте?! Всерівно він звалить звідси, як нардеп Рабіновіч.
показать весь комментарий
А ***** зовсім ні до чого ?
показать весь комментарий
Де ці бл@ді типу Орбана та Фіцо? Чому в ЄС не вимагають, щоб вони відвідали Харків та поспілкувалися с потерпілими?
показать весь комментарий
Рашиські тварі!
показать весь комментарий
Саме Харків треба евакуювати.

Але Львівська, Закарпатська, Тернопільска області дуже жваво генерують "біженців" до Норвегії, США, Франції, Швейцарії (реально ці області не маю 1% таких атак, як Харків).

Не треба меру Терехову грати у гру "я не можу радити покидати мешканцям Харків, бо мені потрібні субвенції та дотації з бюджету, а без мешканців мені перерахують менше грошей"
показать весь комментарий
Бажаю ВСІМ лаптерилим від малого до старого палати в пеклі ще при житті!
показать весь комментарий
Агов, шановні?! Коли буде люта помста кацапам, і де ж те ППО?!
показать весь комментарий
