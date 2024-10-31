Оккупанты попали КАБом в многоэтажку в Харькове, пострадали 30 человек, 1 ребенок погиб (обновлено)

В среду поздно вечером, 30 октября, в Харькове были слышны взрывы. Предварительно, российские захватчики ударили управляемой авиационной бомбой в многоэтажку.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, имеем информацию о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие", - написал Терехов в 22:57.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

"Предварительно, есть пострадавшие, в том числе под завалами", - написал он в 23:01.

Обновленная информация

В 23:11 Синегубов сообщил, что в результате попадания вражеского КАБ разрушен почти весь подъезд дома.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание", - написал чиновник.

По состоянию на 23:15 известно о семи пострадавших.

В 23:20 мэр города Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до 12.

"По состоянию на данный момент располагаем информацией о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", - сообщил мэр.

В результате вражеской атаки полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома.

В 23:29 Терехов сообщил, что двое среди пострадавших в тяжелом состоянии – это ребенок 11 лет и 22-летний мужчина.

"На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению", - написал мэр.

Также Терехов сообщил, что под завалами многоэтажки находится ребенок, спасатели пытаются его достать.

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 14, под завалами находятся люди, их пытаются достать спасатели.

В 23:48 Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до 17.

В 23:52 мэр города Терехов сообщил, что пострадавших уже 18.

По состоянию на 00:14, 31 октября пострадали 23 человека. Двое остаются в тяжелом состоянии. Восемь – в среднем, остальные – имеют легкие ранения.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Число пострадавших возросло до 29.

По информации Игоря Терехова, пострадали 30 человек.

