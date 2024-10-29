РУС
Завершены спасательные работы на месте ночного вражеского попадания в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Основянском районе Харькова завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Жертвы вражеского удара

Как отмечается, спасатели изъяли из-под завалов тела 4 погибших лиц на территории частного жилого сектора. Совместно с работниками коммунальных служб города разбирали завалы полностью разрушенного дома: расчистили 320 куб. м строительного мусора.

В общем, в результате ночного авиаудара по жилому сектору города погибли 4 человека, еще 6 человек получили травмы.

К аварийно-спасательным работам привлекались 21 спасатель и 4 единицы техники ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. Также сообщалось, что ночью 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Погибло 4 человека.

