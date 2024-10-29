Поврежденное из-за удара РФ здание Госпрома в Харькове восстановят. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сейчас в Харькове ликвидируют последствия вражеского обстрела здания Госпрома.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Должны восстановить исторический памятник, Госпром - один из символов Харькова. Доложили профильным министерствам, Офису Президента по прогнозируемой смете. Здание находится на балансе Областного совета. Имеем коммуникацию с ЮНЕСКО, филантропом Говардом Баффетом, который был вчера с нами на месте после обстрела. Также работаем над привлечением средств для восстановления из других источников, в частности международных партнеров", - уточнил Синегубов.
По его словам, сейчас продолжается оперативный ремонт: коммунальщики зашивают окна, восстанавливают коммуникации.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. Также сообщалось, что ночью 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Погибло 4 человека
Фінансування закрито в серпні 2019. Всі гроші пішли на асфальт.
Якщо план єрмака вдасться , орки підійдуть на гарматний постріл, будуть всі будинки руйнуватися і без ремонту стоятимуть!
Вимагайте щоб Европа давала кошти не на абсурдне "латання доріг та газонів" поперед ворогом а НА евакуацію населення в безпечні області!!
Де опозиція, ??!!! Чи залишилася журналістика і блогєри в Україні???? Криком кричати треба, бити в набат!!!