Поврежденное из-за удара РФ здание Госпрома в Харькове восстановят. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас в Харькове ликвидируют последствия вражеского обстрела здания Госпрома.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны восстановить исторический памятник, Госпром - один из символов Харькова. Доложили профильным министерствам, Офису Президента по прогнозируемой смете. Здание находится на балансе Областного совета. Имеем коммуникацию с ЮНЕСКО, филантропом Говардом Баффетом, который был вчера с нами на месте после обстрела. Также работаем над привлечением средств для восстановления из других источников, в частности международных партнеров", - уточнил Синегубов.





















По его словам, сейчас продолжается оперативный ремонт: коммунальщики зашивают окна, восстанавливают коммуникации.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. Также сообщалось, что ночью 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Погибло 4 человека