Поврежденное из-за удара РФ здание Госпрома в Харькове восстановят. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас в Харькове ликвидируют последствия вражеского обстрела здания Госпрома.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны восстановить исторический памятник, Госпром - один из символов Харькова. Доложили профильным министерствам, Офису Президента по прогнозируемой смете. Здание находится на балансе Областного совета. Имеем коммуникацию с ЮНЕСКО, филантропом Говардом Баффетом, который был вчера с нами на месте после обстрела. Также работаем над привлечением средств для восстановления из других источников, в частности международных партнеров", - уточнил Синегубов.

Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові
Наслідки удару по Держпрому в Харкові

По его словам, сейчас продолжается оперативный ремонт: коммунальщики зашивают окна, восстанавливают коммуникации.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. Также сообщалось, что ночью 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Погибло 4 человека

усі ці відбудови повинні робитись за рахунок рф. А Говард Баффет нехай профінансує рішення міжнародних судових інстанцій по конфіскації закордонних активів рф. Агресор повинен нести матеріальну відповідальність за нанесені збитки
29.10.2024 15:36 Ответить
восстановят, за миллиард, а потом ещё 2 добавят, шо ж не восстановить?
29.10.2024 15:23 Ответить
А Миллер шо говорит ?
29.10.2024 15:47 Ответить
восстановят, за миллиард, а потом ещё 2 добавят, шо ж не восстановить?
29.10.2024 15:23 Ответить
усі ці відбудови повинні робитись за рахунок рф. А Говард Баффет нехай профінансує рішення міжнародних судових інстанцій по конфіскації закордонних активів рф. Агресор повинен нести матеріальну відповідальність за нанесені збитки
29.10.2024 15:36 Ответить
так у них грошей нема ,всі на війну пішли
29.10.2024 15:48 Ответить
А Миллер шо говорит ?
29.10.2024 15:47 Ответить
пардон , газ или гос
29.10.2024 15:50 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4727306-ukraina-podala-zapyt-schodo-raket-Tomahawk-zmi Україна подала запит щодо ракет Tomahawk - ЗМІ

https://ua.korrespondent.net/world/4727306-ukraina-podala-zapyt-schodo-raket-Tomahawk-zmi
29.10.2024 15:55 Ответить
Бідон!! Почему до сіх пор нєт Тамахоуков!!!! Сколько можно тєрпєть тваю інфантільность!! Дай, нє жаднічай!!
29.10.2024 17:42 Ответить
Наш вітчизняний Томагавк має назву ОТРК Коршун. Це ******* версія Х-55(Х-555) на ******** елементній базі. Дальність дії -2600 км. Масса боєзаряду-400 кг.
Фінансування закрито в серпні 2019. Всі гроші пішли на асфальт.
30.10.2024 11:16 Ответить
Будь ласка, відновлюйте цей клоповнік за кошти Бафета, або самих харків'ян.
29.10.2024 16:47 Ответить
Кацапи набагато гірші за німецьких нацистів. Ось такий висновок можна з цього зробити...
29.10.2024 17:05 Ответить
π|z#огубов!!!!
Якщо план єрмака вдасться , орки підійдуть на гарматний постріл, будуть всі будинки руйнуватися і без ремонту стоятимуть!
Вимагайте щоб Европа давала кошти не на абсурдне "латання доріг та газонів" поперед ворогом а НА евакуацію населення в безпечні області!!
Де опозиція, ??!!! Чи залишилася журналістика і блогєри в Україні???? Криком кричати треба, бити в набат!!!
29.10.2024 17:40 Ответить
Где ответные удары по российским фашистам? Они вообще будут? Так войны не выигрываются.
29.10.2024 19:30 Ответить
 
 