Последствия вражеского авиаудара по Госпрому в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне вечером враг ударил по зданию Госпрома в Харькове, пострадали 9 человек, среди которых полицейский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 28 октября около 21:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова.

Удар по памятнику архитектуры

Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома в центре города. В здании расположен ряд офисов официальных органов и структур. Этот объект является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

Также повреждены областная больница, многоквартирные дома, ресторан.

Пострадавшие вследствие огнестрельного удара

По данным Офиса генпрокурора, пострадали девять человек, среди них полицейский, который находился на дежурстве. Также среди пострадавших две сотрудницы отделения областной больницы.

По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК из н.п. Строитель Белгородской области РФ.

Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. Также сообщалось, что ночью 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Погибло 4 человека.

Ф16 направлять на захист Харкова...Щось не дуже цей захист працює
29.10.2024 08:32 Ответить
Ф16 з неба не падають їх потрібно десь базувати , іскандер 400-500 км радіус
29.10.2024 08:38 Ответить
Харків'яне, тримайтеся! Ми постійно переживаємо за вас
29.10.2024 08:58 Ответить
погано жити без ракет..., хто ж знав, що країна, яка колись була батьківщиною ракетобудування, у розпал війни опиниться без ракет... й без надії на відродження їх виробництва...
29.10.2024 09:06 Ответить
таке буває, коли країна обирає ******* і кацапську прислугу в саунах
29.10.2024 09:43 Ответить
навіть нацисти його не бомбили
29.10.2024 09:17 Ответить
 
 