Последствия вражеского авиаудара по Госпрому в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне вечером враг ударил по зданию Госпрома в Харькове, пострадали 9 человек, среди которых полицейский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 28 октября около 21:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова.

Удар по памятнику архитектуры

Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома в центре города. В здании расположен ряд офисов официальных органов и структур. Этот объект является памятником архитектуры и градостроительства национального значения и находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

Также повреждены областная больница, многоквартирные дома, ресторан.

Пострадавшие вследствие огнестрельного удара

По данным Офиса генпрокурора, пострадали девять человек, среди них полицейский, который находился на дежурстве. Также среди пострадавших две сотрудницы отделения областной больницы.

По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК из н.п. Строитель Белгородской области РФ.

Читайте также: В Харькове прогремели взрывы, ранены 7 человек (обновлено)













Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. Также сообщалось, что ночью 29 октября россияне ударили по Харькову ракетой-гибридом "Гром-Е1". Погибло 4 человека.