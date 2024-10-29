Последствия авиаудара по Харькову: россияне ударили ракетой-гибридом "Гром-Е1" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 29 октября враг нанес удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. Полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов достали тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин)", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По информации городского головы Игоря Терехова, по городу был нанесен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели.

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову - бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Терехов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты обстреляли Харьков КАБами, четыре человека погибли







