Последствия авиаудара по Харькову: россияне ударили ракетой-гибридом "Гром-Е1" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 29 октября враг нанес удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. Полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов достали тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин)", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По информации городского головы Игоря Терехова, по городу был нанесен удар ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Четверо погибших. Их несколько часов под завалами искали спасатели.

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову - бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Терехов.

Яка пекельна іронія. Зелепокидьки закатали Грім-2 в асфальт а кацапи однойменною ракетою тепер обстрілюють українські міста. Бітумом по кацапам вогонь. І щебенем.
29.10.2024 07:41 Ответить
У кацапа є Грім, а у нас є... Ze -сонцесяйний!
29.10.2024 07:50 Ответить
зеленский уже озаботился и всех отправил в пункт незламности
29.10.2024 08:01 Ответить
Яка пекельна іронія. Зелепокидьки закатали Грім-2 в асфальт а кацапи однойменною ракетою тепер обстрілюють українські міста. Бітумом по кацапам вогонь. І щебенем.
29.10.2024 07:41 Ответить
Дороги будували (в 2021 коли в квітні кацапи збиралися вже нападати!) щоб не впасти обличчям в багнюку перед братами, збиралися зустрічати урочисто
29.10.2024 08:20 Ответить
Здесь скорее сработала разница в менталитете двух народов. Рашисты всю жизнь готовились к войне. А украинцы всю жизнь готовятся к миру. И Зеленский тут не играет ключевую роль. Почитай любые форумы. На каждом украинцы кричат что хотят мира и поскорей бы война закончилась. Рашисты же кричат что хотят захватить весь мир и еще не захватив Украину уже готовятся к войне с Европой. Поетому рашисты вкладывают все деньги в производство оружия, а украинцы в комбайны, сады и огороды, потому что у украинцев куриная память и они забывают что по соседству живет Орда которая не сеет и не пашет а только делает набеги на чужие страны. Вот и вся суть.
29.10.2024 08:31 Ответить
Поправлю: не в комбайны, а в наличные доллары, которыми матрацы набивают госслужащие. Фото с Крупой обошло весь мир.
29.10.2024 08:51 Ответить
73% поменяли руководителя страны, который уже знал, что с путлером невозможно договориться посередине, на человека, который очень хотел заглянуть фюреру в глаза. Трагическая ошибка, стоившая жизни десяткам тысяч людей. В том смысле, что рашистская чума все равно бы напала на Украину, но мы могли быть намного лучше к этому готовы.
29.10.2024 13:55 Ответить
Нічого,нічого!Ось як запрацюють два десятки безпекових угод між Україною і союзниками,то угоді між Ином і ****** гаплик,а там і в їх бік щось полетить(
29.10.2024 07:41 Ответить
Зенелох про ці угоди вже забув
29.10.2024 07:51 Ответить
І чотири заводи Рейнметалу
29.10.2024 08:53 Ответить
У кацапа є Грім, а у нас є... Ze -сонцесяйний!
29.10.2024 07:50 Ответить
зеленский уже озаботился и всех отправил в пункт незламности
29.10.2024 08:01 Ответить
На цивільних дуже зручно випробовувать нову зброю.
29.10.2024 08:05 Ответить
Навіщо перекладати назву російської зброї?!
29.10.2024 08:17 Ответить
Потрібно негайно створювати уряд національної єдності, який повинен почистити ряди корупціонерів і економіку направити на військові рейки!
29.10.2024 08:19 Ответить
В нього ввійдуть таки само корупціонери. Гінденбургов у мене для Вас ніт.
29.10.2024 08:54 Ответить
грім -є в московитів
грім -неє в дуркаїнців. бо наріт граблєходєц любить зробити себе ще раз!
29.10.2024 08:21 Ответить
голобородько думает,когда закончится для него этот ад правления ермака,хочет побыстрее свалить из Украины.Но оманский план нужно выполнять….
29.10.2024 08:41 Ответить
в Ростов-на-Дону.
29.10.2024 08:56 Ответить
Фау-рюс?
29.10.2024 09:10 Ответить
 
 